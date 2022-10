Bogdan Marian, un tânăr fotbalist în vârstă de 17 ani din Baia Mare, a figurat ca portar în lotul lărgit al lui Watford din ultima ediție de Premier League, a trecut apoi ca fundaș stânga după retrogradarea echipei în Championship și, recent, a bifat un meci perfect la formația la care a fost împrumutat de ”The Hornets”, Tring Athletic: într-o victorie cu 8-1 a înscris 6 goluri și a dat assist-urile la celelalte două reușite!

Motivele pentru care goalkeeper-ul trecut de Watford pe lista adițională de Premier League a fost ”urcat” ca jucător de câmp în acest sezon au fost explicate de Bogdan într-un dialog cu sport.ro.

”Watford a considerat că înălțimea mea de 1,83 metri nu este suficientă”

”A fost o mutare-șoc, după aproape 11 ani în care am evoluat pentru ei ca portar și am făcut inclusiv antrenamente cu seniorii.

Clubul Watford a considerat că înălțimea pe care o am eu, 1,83 metri, nu este suficientă pentru a fi portar în Anglia, discuțiile au început din primăvară și deja din luna mai eram jucător de câmp. Inițial am jucat fundaș stânga, apoi am fost urcat în postul de extremă stânga.

Am contract până în mai anul viitor cu Watford, care acum m-a împrumutat la Tring Athletic pentru a avea meciuri în picioare, iar următorul pas pentru mine este să semnez contractul de profesionist.

Aștept răspunsul de la club, dar am oferte și de la alte echipe din Anglia”, a declarat Bogdan Marian în exclusivitate pentru sport.ro.

”Mi-a ieșit totul cum am vrut, a fost un meci perfect”

Legat de performanța din Burnham - Tring Athletic 1-8, meci din Allied Counties Under-18 Youth League North Division în care a marcat 6 goluri și a oferit pasele decisive la celelalte două reușite ale echipei sale, Bogdan ne-a explicat:

”Mi-a ieșit totul cum am vrut, am înscris și cu capul, și cu piciorul, a fost un meci perfect.

Aveam deja patru meciuri la prima echipă, dar am fost trimis să ajut la Under 18, unde am reușit o performanță enormă pentru un club ca Tring Athletic.

Mai exact este vorba despre faptul că suntem la un pas de turul 1 din Cupa Angliei (n.r. - FA Youth Cup), unde este nevoie să treci de vreo șase runde preliminare pentru a ajunge!”.

Este bun prieten cu Cătălin Cîrjan, românul de la Arsenal

Tânărul fotbalist român aflat de mai bine de un deceniu sub contract cu Watford s-a născut în Baia Mare și trăiește în Anglia de la vârsta de doi ani și șapte luni.

Bogdan i-a văzut la lucru pe ”Vicarage Road” pe Costel Pantilimon, Giedrius Arlauskis sau Gabriel Tamaș, și ne-a vorbit despre prietenia legată cu Cătălin Cîrjan, românul de la Arsenal revenit după lunga perioadă de inactivitate cauzată de o accidentare:

”Eu și Cătălin ne-am antrenat împreună enorm, suntem și vecini, și prieteni de familie, și m-am bucurat foarte mult când am văzut că a trecut de acele momente atât de dificile”.

Foto: Watford FC