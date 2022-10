Un nume de legendă în fotbalul albanez, Sulejman Maliqati a încetat din viață miercuri, la vârsta de 94 de ani.

Fostul portar al naționalei Albaniei și al echipei de club Partizani Tirana, cu care a câștigat șapte titluri de campion, a devenit celebru pentru faptul că nu a purtat niciodată mănuși în timpul meciurilor!

Sulejman Maliqati a debutat la naționala Albaniei împotriva Ungariei lui Ferenc Puskas

Supranumit ”Pisica Neagră”, Maliqati a debutat la națională în dezastrul 0-12 cu Ungaria din 1950, meci în care marcatori au fost Ferenc Puskas (4), Sandor Kocsis (2), Laszlo Budai (4) și Peter Palotas (2), cu toții viitori vicecampioni mondiali în 1954 cu ”Golden Team”-ul maghiar.

A jucat inclusiv împotriva României și a lui CCA (viitoarea Steaua), după cum își amintea peste ani: ”La națională am debutat în 1950, când l-am avut ca adversar pe marele Puskas și am mai jucat cu Cehoslovacia, România și Danemarca, am fost și căpitan.

A jucat cu Partizani într-un 1-0 cu viitoarea Steaua București

Cu Partizani am participat la Spartakiada din 1958, acesta era numele competiției, dar de fapt era un fel de Liga Campionilor, cu 12 echipe din URSS, RDG, Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria, Vietnam, Coreea de Nord, Polonia, România și Mongolia.

Am început excelent, 5-1 cu o echipă vietnameză și apoi 1-0 cu CCA București, dar am pierdut finala cu ȚDNA Sofia (n.r. - actuala ȚSKA), cu gol primit în minutul 88”.

De ce Sulejman Maliqati nu a purtat niciodată mănuși

Sulejman Maliqati a explicat și de ce nu a purtat niciodată mănuși.

”Pentru mine nu a fost o problemă. Portarii deja foloseau mănușile, nu și eu.

Nu le-am vrut din cauza faptului că nu-mi simțeam cum trebuie palmele, degetele. Când am primit mănuși, le-am luat, dar nu le-am folosit.

”Aveam deja degetele deformate, după 2000-3000 de atingeri la fiecare antrenament”

Aveam deja degetele deformate, după milioanele de atingeri de mingi pe care le-am făcut. La fiecare antrenament nu plecam fără 2000-3000 de atingeri.

Oricum, condițiile de atunci erau foarte rele, nu aveam dușuri, îmi aduc aminte cum după un meci am mers să ne spălăm la o moară”, explica Sulejman Maliqati într-un interviu din 2012, anul în care a decedat fiul său, portar și el, Agim Maliqati (cel care apare cu mănuși în galeria foto).

Președintele Albaniei: ”Profesorul Maliqati este un tezaur”

În 2020, bătrânul Sulejman fusese decorat de însuși președintele de atunci al Albaniei, Ilir Meta, cu ”Onoarea Națiunii”.

”Profesorul Maliqati este o legendă de necontestat a fotbalului albanez, o inspirație și un exemplu pentru atâtea generații de sportivi, un tezaur de amintiri de neuitat și de emoții”, spunea președintele Albaniei cu prilejul ceremoniei de decorare.

Surse și foto: Durrës Lajm, Albanian Daily News / Drita TV - Kavaje, Fussball Geekz