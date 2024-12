În urmă cu doi ani, Sport.ro publica în exclusivitate povestea tânărului fotbalist român Bogdan Marian, portar în lotul de Premier League al lui Watford în sezonul 2021-2022 reprofilat pe postul de extremă stânga la echipa de tineret a clubului englez în sezonul 2022-2023, când a înscris 6 goluri și dat 2 pase decisive într-un meci câștigat cu 8-1!

După un deceniu în care a fost legitimat la Watford, Bogdan a revenit în România, a semnat anul trecut cu FC Voluntari, iar din vară este jucătorul celor de la Petrolul Ploiești.

Fotbalistul din Baia Mare, care chiar în această lună a împlinit 20 de ani, a debutat la prima echipă a ”lupilor galbeni” în egalul 0-0 cu Dinamo din Cupa României, meci jucat miercuri pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală.

Salut, Bogdan, felicitări pentru debutul la Petrolul! Nu am cum să nu te întreb: pe ce post mai joci acum?

Mulțumesc! De ceva timp postul meu este cel de fundaș stânga, așa am jucat tot sezonul la Petrolul II, în Liga 3. Sunt golgheter acolo și, după prestațiile mele de la formația secundă, am reușit să fac pasul la seniori.

Cum au fost duelurile cu Abdallah și Soro, adversarii tăi direcți din meciul cu Dinamo?

Da, amândoi au jucat pe partea mea, doi fotbaliști care se mișcă foarte rapid! Dar m-am ridicat la ritmul lor, în plus m-au susținut și colegii, am putut să le fac față și uite că am obținut un rezultat bun la debutul meu, chiar într-un derby.

Ai debutat împotriva lui Dinamo, echipă care ți-a făcut o ofertă după despărțirea de Watford. Cum ți s-a părut trupa lui Kopic, care acum se bate la titlu după ce sezonul trecut abia a scăpat de retrogradare?

Așa e, am avut atunci ofertă de la Dinamo, până la urmă am semnat cu Voluntari, însă acum sunt mândru că port tricoul Petrolului! Dinamo este o echipă bine formată, se vede asta. În plus, chiar dacă au jucat cu mulți tineri, eu cred că fotbaliștii lor ”Under” vor face cu siguranță următorul pas la prima echipă.

Lucrurile par să meargă într-o direcție bună la Petrolul...

Aici chiar suntem cu toții o familie, de la antrenor până la ultimul jucător, am simțit-o pe pielea mea la momentul debutului. Spuneam că toți coechipierii m-au susținut pe teren, antrenorul Mehmet Topal este un tehnician foarte bun, care știe cum să lucreze cu fiecare în parte, iar staff-ul lui este unul experimentat. Pe mine personal m-au ajutat foarte mult la echipa secundă Daniel Chiriță și antrenorul Daniel Movilă.

Ai jucat ani buni pe terenurile din Anglia, acum ai dat peste iarba verde de acasă din Liga 3... Sincer, cum ți se par terenurile din România?

(Râde) Eu o iau ca pe o experiență care trebuie făcută la vârsta asta, când ești un tânăr la început de carieră în fotbalul de seniori. Trebuie să fii călit, trebuie să fii pregătit pentru orice! Evident că am jucat pe tot felul de terenuri, dar eu așa văd lucrurile și cred că nu am decât de învățat din astfel de experiențe.

Foto: Petrolul Ploiești