Fotbalistul român Bogdan Marian (18 ani), prezentat în exclusivitate de Sport.ro, este născut în Baia Mare și este legitimat de un deceniu la Watford, club din Championship, la care până în 2022 a jucat pe postul de portar, fiind inclus în lotul lărgit în sezonul trecut, când echipa evolua în Premier League.

Tânărul fotbalist a fost apoi reprofilat ca jucător de câmp, evoluând pe posturile de fundaș stânga și extremă stânga și ieșind în evidență într-un meci pentru Tring Athletic (8-1 cu Burnham), unde a fost împrumutat de Watford, meci în care a dat 6 goluri și 2 pase de gol.

Sezonul 2022-2023 s-a încheiat de curând pentru Bogdan, care a declarat pentru Sport.ro:

”Pentru mine a fost o mutare-șoc anul trecut, când am fost pus jucător de câmp după un deceniu în care am evoluat ca portar!

Dar uite că am avut un sezon foarte bun, l-am terminat cu 26 de goluri înscrise și 16 pase de gol date, atât la tineretul lui Watford, cât și la cele două echipe la care am fost împrumutat, Tring și Rushden & Diamonds”.

Bogdan a început sezonul la juniorii lui Watford, în august 2022 a fost trimis la Tring Athletic, apoi la AFC Rushden & Diamonds în februarie 2023, de unde a revenit în aprilie la Watford, pentru care a evoluat inclusiv la echipa Under 21, în Professional Development League, competiție de tineret organizată de Premier League.

”Clubul Watford a considerat că înălțimea pe care o am eu, 1,83 metri, nu este suficientă pentru a fi portar în Anglia, discuțiile au început din primăvară și deja din luna mai eram jucător de câmp.



Inițial am jucat fundaș stânga, apoi am fost urcat în postul de extremă stânga”, explica anul trecut pentru Sport.ro tânărul fotbalist.

22 de meciuri / 19 goluri și 11 pase de gol la Tring Athletic

7 meciuri / 6 goluri și 4 pase de gol la Watford

5 meciuri / 1 gol și o pasă de gol la Rushden & Diamonds

