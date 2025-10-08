Andrei Rațiu (27 de ani) nu a mai prins transferul în această vară, după ce a fost dorit de mai multe cluburi. Rayo Vallecano a cumpărat, în schimb, drepturile federative deținute de Villarreal pentru jucător, astfel că românul aparține sută la sută de clubul din Madrid.



Printre echipele interesate în vară de transferul lui Andrei Rațiu s-a numărat și FC Barcelona, doar că transferul a intrat în impas.



Andrei Rațiu, dorit în continuare de Barcelona!



Se pare, totuși, că Hansi Flick nu renunță la ideea de a transfera un fundaș dreapta, astfel că sunt șanse ca mutarea să fie pusă la cale pentru perioada de mercato din iarnă.



Pe lângă Rațiu, Barcelona i-ar mai avea pe listă și pe Josip Stanisic (Bayern Munchen) sau Vanderson (AS Monaco), jucători de care Flick nu ar fi neapărat încântat. Antrenorul german al campioanei Spaniei consideră că Rațiu s-ar potrivi perfect în echipa sa.



Este de așteptat ca în iarnă să existe noi negocieri între Barcelona și Rayo Vallecano pentru Andrei Rațiu, scrie publicația spaniolă MSN.com. Rămâne de văzut care va fi prețul cerut de madrileni, având în vedere că în vară l-au evaluat la 25 de milioane de euro.



Există posibilitatea ca Rayo să solicite acum o sumă mai mică, având în vedere că acum nu va fi nevoită să împartă banii primiți pentru Rațiu cu Villarreal.



Villarreal a încasat 3,5 milioane de euro pentru Rațiu



Villarreal a încheiat o perioadă de mercato istorică, în care a înregistrat atât cheltuieli, cât și încasări record, iar internaționalul român Andrei Rațiu a contribuit la succesul financiar al clubului. Deși nu a fost cea mai mare tranzacție, vânzarea drepturilor sale a adus o sumă importantă în conturile "Submarinului Galben".



Clubul spaniol a încasat 3,5 milioane de euro, sumă fixă, de la Rayo Vallecano pentru cele 50 de procente din drepturile federative pe care le mai deținea asupra fundașului dreapta. Afacerea ar putea deveni și mai profitabilă, existând și bonusuri de performanță în valoare de 1,5 milioane de euro, ceea ce ar putea urca suma totală la 5 milioane de euro, notează Marca.

