Rapid a decis în cazul atacantului pentru care trebuie să plătească 650.000 de euro

Rapid speră ca din sezonul următor, odată cu venirea lui Daniel Pancu la șefia băncii tehnice, lotul să reacționeze cum dorește noul antrenor, pentru ca giuleștenii să câștige un titlu istoric!

Chiar dacă și în întrecerea recent încheiată se vorbea despre faptul că jucătorii lui Dan Șucu au un lot puternic, antrenorul Costel Gâlcă a încheiat ediția fără vreun trofeu, fără triumf în Cupa României sau în Superliga României.

Conducerea Rapidului nu vrea activarea clauzei pentru Daniel Paraschiv

Sunt așteptări mai mari de la Pancu acum, fanii fiind entuziasmați de venirea acestuia, dar trebuie să contureze și un lot solid! Vor urma plecări și veniri de jucători, iar un nume la care Rapid are șanse mari să renunțe este cel al lui Daniel Paraschiv!

Chiar dacă Pancu va hotărî ce se întâmplă din această vară, este greu de crezut că acesta va decide să îl păstreze pe atacant, deși Rapid are clauză de transfer definitv al vârfului legitimat la Real Oviedo.

Atacantul Daniel Paraschiv a ajuns la Rapid în iarnă, după ce giuleștenii l-au împrumutat de la Real Oviedo, echipă la care a evoluat destul de puțin.

Rapid și Real Oviedo, clauză de aproximativ 650.000 de euro pentru Daniel Paraschiv

La începutul lunii aprilie, Daniel Paraschiv declara că își dorește să continue în Giulești, chiar dacă nu a exclus posibilitatea unei mutări în străinătate.

Cu toate acestea, din informațiile Sport.ro, Daniel Paraschiv nu va continua la Rapid și se va întoarce la Real Oviedo. Paraschiv a jucat 29 de meciuri și a marcat de cinci ori, iar conducerea, conform detaliilor pe care le are site-ul nostru, a hotărât că nu merită să plătească suma de aproximativ 650.000 de euro pentru atacant. În același timp, cu greu poate decide și noul antrenor că are nevoie de el.

Daniel Paraschiv, doar cinci goluri pentru Rapid

Aceasta este suma pe care ar trebui să o achie Rapid pentru transferul definitiv al lui Paraschiv, conform clauzei dintre clubul din Giulești și formației din Spania, semnată în momentul împrumutului.

Evoluțiile lui Paraschiv au lăsat mai mult de dorit, iar oamenii cu factor de decizie în clubul bucureștean consideră în acest moment că nu merită să plătească suma amintită.