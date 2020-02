St. Johnstone - Rangers, LIVE TEXT de la 15:30 | Test DIFICIL pentru Ianis Hagi in aceasta etapa! Romanul incepe titular

Urmarim si comentam impreuna meciul lui Rangers cu St. Johnstone pe www.sport.ro, aplicatia SPORT RO si facebook.com/sport.ro.

Ianis Hagi este titular in etapa cu numarul 28 din Premiership, in deplasarea dificila pe care echipa sa o face la St. Johnstone. Mijlocasul roman a jucat in toate meciurile echipei sale de cand a venit sub forma de imprumut de la Genk, iar prestatiile sale bune au castigat increderea antrenorului.

In ultimul meci, din Europa League, impotriva Bragai, romanul a facut spectacol, deschizand scorul cand echipa era condusa cu 2-0, si inscriind golul victoriei.

Inainte de acest meci, Rangers ocupa locul secund in Premiership, la 10 puncte distanta de liderul Celtic. St. Johnstone ocupa locul 8, insa are un meci in minus. Echipa vine dupa o serie de patru meciuri fara infrangere in campionat.