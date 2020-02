BREAKING NEWS | Un club URIAS este gata sa faca oferta pentru Ianis Hagi! Prestatiile din tricoul lui Rangers i-au CONVINS! Unde poate ajunge in vara

Ianis Hagi ar putea sa nu ramana mult timp pe Ibrox.

Ianis Hagi este centrul atentiei dupa prestatia foarte buna din Europa League. Romanul a reusit o dubla in victoria echipei sale contra portughezilor de la Braga cu 3-2. Dupa aceast meci, toata presa din Europa l-a laudat pe mijlocasul lui Steven Gerrard si un club este cu ochii pe el.

Este vorba de Borussia Dortmund, club care l-a mai dorit pe Ianis si in vara trecuta, iar dupa inceputul fulminant la Glasgow Rangers este gata sa faca o noua oferta. Potrivit informatiilor www.sport.ro, daca Ianis va continua pe aceeasi linie, Borussia Dortmund va incerca in vara sa il aduca pe roman langa Haaland in vara viitoare.

Glasgow Rangers ar putea sa faca o super afacecere pe urma lui Ianis, avand clauza de cumparare definitiva a romanului de doar 5 milioane de euro. Este de asteptat ca scotienii sa definitiveze transferul fotbalistului in vara, apoi, daca oferta nemtilor va fi una satisfacatoare, Ianis ar putea sa ajunga pe Westfalenstadion langa Haaland, Sancho si Reus.