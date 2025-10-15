Stanciu a suferit o accidentare musculară la coapsă în timpul meciului Lazio - Genoa 3-0, disputat pe 29 septembrie, în Serie A. Mijlocașul a fost ulterior scos din calcule pentru acțiunea echipei naționale a României.

Nicolae Stanciu ratează și următorul meci de la Genoa



La două săptămâni și jumătate distanță, presa din Italia anunță că Stanciu încă nu s-a refăcut, iar mijlocașul de la Genoa va rata și partida cu Parma, programată duminică, în Serie A.



"Zilele trecute, Stanciu a mers în cantonamentul României, însă nu pentru a juca, ci pentru a fi alături de colegii săi. Acum, el urmează un programat personalizat de pregătire realizat de medicii de la Genoa", scrie Calcio Mercato.



Italienii susțin că Stanciu ar putea fi recuperat pentru partida Torino - Genoa, care se va juca pe 26 octombrie.

În aceste condiții, Stanciu ar putea fi apt și pentru meciurile României cu Bosnia și San Marino, ultimele din preliminariile CM 2026.