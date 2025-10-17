Stanciu a suferit o accidentare musculară la coapsă în timpul meciului Lazio - Genoa 3-0, disputat pe 29 septembrie, în Serie A. Mijlocașul a fost ulterior scos din calcule pentru acțiunea echipei naționale a României, iar perioada de indisponibilitate se prelungește.

Patrick Vieira: "Stanciu nu va face parte din lot la meciul cu Parma"

Stanciu a ratat meciul cu Napoli (1-2), disputat pe 5 octombrie, iar mijlocașul nu va fi în lot nici la duelul cu Parma, programat duminică. Anunțul a fost făcut de antrenorul celor de la Genoa, Patrick Vieira, la conferința de presă premergătoare jocului.



"Ostigard s-a antrenat cu echipa toată săptămâna. Vom aștepta până mâine să vedem care este situația lui, însă cred că nu vor fi probleme pentru meciul de duminică. Cornet s-a antrenat ieri și azi, iar mâine vom lua decizia. În schimb, Messias și Stanciu nu vor face parte din lot", a spus Vieira, când a fost întrebat de situația lotului.

Presa din Italia a anunțat recent că Nicolae Stanciu ar putea reveni pe teren la meciul Torino - Genoa, programat pe 26 octombrie.

Genoa, penultima în Serie A



Clubul condus de Dan Șucu are un start modest de sezon, cu doar două puncte acumulate în primele șase etape. Genoa se află pe locul 19, penultimul, iar Vieira a comentat și acest aspect.



"Trebuie să privim situația din două perspective. Dacă ne uităm la puncte, e clar că ceva nu facem corect. Dacă ne uităm la prestații, putem spune că am fi meritat mai mult. La meciul cu Bologna a existat o frustrare legat de acel penalty (n.r - prin care Bologna a câștigat cu 2-1). La partida cu Napoli (n.r - 1-2), poate că Neres ar fi meritat al doilea galben.



E clar însă că trebuie să ne îmbunătățim și să fim mai atenți la unele detalii. Să nu uităm și că media de vârstă a echipei a scăzut cu 2-3 ani față de sezonul trecut, ceea ce înseamnă că ne lipsește experiența", a mai spus Vieira.

