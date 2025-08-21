Anunțul făcut de antrenorul lui Al Gharafa la câteva zile după întâlnirea Florinel Coman - Gigi Becali

"Doar Coman lipsește din cauza unei accidentări. În rest, avem toți jucătorii disponibili pentru meciul de mâine" , a spus Pedro Martins.

Joi, tehnicianul portughez a transmis la o conferință de presă că Florinel Coman este în continuare indisponibil, astfel că va rata și duelul cu Al Arabi (vineri, 18:30, runda #2 din Qatar). Mai mult, se prelungește și suspansul privind viitorul internaționalului român.

Într-un interviu acordat pentru Sport.ro săptămâna trecută, antrenorul Pedro Martins a anunțat că Florinel Coman s-a accidentat la un antrenament, motiv pentru care nu a jucat în prima rundă.

După un împrumut de șase luni cu puține realizări la Cagliari , Coman a revenit în această vară la Al Gharafa . A evoluat în câteva partide amicale din cantonament, însă la primul meci oficial din noul sezon, 4-2 contra lui Umm-Salal, nu a fost nici măcar în lot.

Pedro Martins: "Accidentarea lui Florinel Coman nu va fi o problemă pentru prezența la echipa națională"

În ultima perioadă s-a vehiculat varianta revenirii lui Florinel Coman la FCSB. Inclusiv Gigi Becali a transmis că a avut o întâlnire cu jucătorul, însă i-a recomandat extremei să rămână la clubul din Qatar pentru a se realiza din punct de vedere financiar.



Deși Coman nu are vreun meci oficial în acest sezon, antrenorul Pedro Martins a transmis că internaționalul ar putea fi pe lista lui Mircea Lucescu pentru meciurile României cu Canada (5 septembrie, amical) și Cipru (9 septembrie, preliminarii CM 2026).



"Singurul lucru pe care vi-l pot spune acum e că, la ora actuală, Coman e accidentat. Dar își va reveni repede. Că mi-ați spus de naționala României, vă pot spune că accidentarea nu va fi o problemă pentru prezența lui în lot. Mai departe, când Coman va fi apt de joc, clubul va lua o decizie în privința lui", a mai spus Pedro Martins, în interviul pentru Sport.ro.



Gigi Becali: "Coman a zis că a înțeles că și va trage din dinți"



Gigi Becali a dezvăluit recent culisele întâlnirii cu Florinel Coman. L-a sfătuit pe jucător să rămână în Qatar, unde ar încasa un salariu dublu față de cel pe care i l-ar putea oferi FCSB în momentul de față.



"Coman a venit la mine acasă. Are niște bani, câteva milioane, și vrea să-i investească. I-am zis să-și vadă de treaba lui, să ia banii de acolo și să lase investițiile. I-am zis să joace fotbal cât mai poate.



D-aia Tănase nu mai joacă... pentru că s-a făcut antreprenor de blocuri. I-am zis lui Coman să tragă tare și să stea acolo, să le ia toți banii. Ia toate cele 4 milioane de acolo și ești om făcut pe viață. Are încă 3 milioane, mai ia 4 și face 7. El nu e d-ăla cu mașini, fițe și figuri.



Când a plecat, l-am întrebat dacă a înțeles. A zis că va trage din dinți. Bine, tată! Eu te iau, îți dau 600-700 de mii. Îți dau ei 1,3-1,4 milioane. Dar eu nu dau! Și atunci să-și vadă de treaba lui, să mai stea acolo doi ani și după să vină la mine încă doi ani", a declarat Gigi Becali, la Prima Sport, în urmă cu câteva zile.

