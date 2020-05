Anunt de ULTIMA ORA despre transferul lui Maxim: "Din cate am inteles cluburile vor ajunge la o intelegere!" Internationalul roman e imprumutat la Gaziantep

Alexandru Maxim este inca in carantina in Turcia, impreuna cu antrenorul Marius Sumudica si cu staff-ul echipei Gaziantep.

Imprumutul lui Alexandru Maxim la Gaziantep expira in vara, iar internationalul roman va trebui sa revina la Mainz, in Bundesliga.

Fotbalistul roman a dezvaluit ca cele doua cluburi sunt in discutii pentru ca el sa poata termina sezonul in Turcia, iar apoi sa revina in Germania. Maxim mai are un an contract la Mainz, insa spune ca si-ar dori ca transferul la Gaziantep sa se definitiveze, relatia dintre el si Marius Sumudica fiind una deosebita:

"Din cate am inteles cluburile vor ajunge la o intelegere in zilele urmatoare pentru a putea termina sezonul la Gaziantep.

Inca sunt jucatorul lui Mainz un an jumate de zile. Nu am discutat, avand in vedere nimeni nu a discutat despre aceste lucruri.

Am declarat ca mi-as dori sa continui alatur de dansul si alaturi de intreg staff-ul, indiferent de locul unde se va intampla. Sunt lucruri care nu depind de mine nici de ei. Am avut discutii cu el inainte de a veni aici. Mi-a placut de el si drept dovada am luat decizia de a venit aici. Ma inteleg foarte bine cu el", a declarat Alexandru Maxim la Digi Sport.

Alexandru Maxim: "Mai avem doua zile de stat in carantina"

Internationalul roman a revenit in Turcia impreuna cu Marius Sumudica si cu intreg staff-ul lui Gaziantep in urma cu doua saptamani si au fost plasati in carantina:

"Da, mai avem doua sau trei zile pana cand putem iesi din carantina. Totul bine, in ultimele doua saptamani am stat in carantina, nu e chiar simplu.

Cred ca a fost el (n. r. Marius Sumudica) destul de clar in privinta carantinei, dar incercam sa privim partea pozitiva a lucrurilor.

Incerc sa urmaresc meciurile pe internet. Putem comunica, discutam zilnic. Nu e simplu, dar incerc sa-mi pastrez mintea destul de ocupata cu alte lucruri.

Asta e situatia in momentul de fata si astept ziua in care vom iesi.

Nu se stie momentan cand va incepe campionatul, cred ca in aceste zile toata lumea a fost cu ochii pe campionatul din Germania si cred ca toata lumea isi doreste sa ia exemplul de acolo.

Nu va fi usor, drept dovada si in aceste meciuri s-a vazut ca jucatorii nu au avut ritmul necesar. In Germania am inteles ca se testeaza din patru in patru zile si familiile si copiii", a mai spus Maxim.