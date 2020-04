Americanii cred ca e "noua Serena Williams", dar depresia a tinut-o departe de potentialul maxim | Cum simte Cori Gauff la 16 ani presiunea unei cariere potential istorice 

La 16 ani, Cori Gauff relateaza ca a trecut deja printr-o criza emotionala care a tulburat-o timp de un an.

Cori Gauff (52 WTA) a implinit 16 ani luna trecuta, dupa ce oficialii turneelor de la Indian Wells si Miami au anuntat primele anulari importante ale sezonului 2020 de tenis.

Pauza adusa de pandemie a ajutat-o pe tanara jucatoare din Statele Unite ale Americii sa reflecteze asupra carierei sale incepute foarte devreme si intr-o maniera fulminanta, bifand in 2019 si 2020 un titlu WTA la Linz si trei participari pe tablourile principale ale turneelor de mare slem, intre care o calificare in optimile de finala ale Australian Open in acest an, dupa o victorie impotriva japonezei Naomi Osaka.

I may be the new kid, but win or lose, Call me Coco ???? #CallMeCoco @newbalance pic.twitter.com/tyxwzpcPSF — Coco Gauff (@CocoGauff) August 21, 2019



Coco Gauff: "M-am comparat prea mult cu ceilalti"



"Intotdeauna m-am gandit la cum mi s-ar fi imbunatatit ori inrautatit viata fara tenis. Cu tot ce mi-a oferit acest sport, nu pot sa-mi imaginez cum viata mea ar putea fi mai buna fara el. M-am regasit mult prea ocupata comparandu-ma cu altii. Cei mai multi dintre prietenii mei frecventeaza liceul. Mi se parea ca sunt mereu fericiti fiind 'normali'. Pentru o perioada am crezut ca si eu imi doresc asta, dar am realizat ca, la fel ca pe retelele sociale, nimeni nu e atat de fericit precum pare. Mi-a luat mai mult de un an sa asimilez aceasta idee. Nu eram fericita jucand tenis," a scris Cori Gauff pentru Behind the Racquet.

"De-a lungul vietii mele, am fost cea mai tanara din multe grupuri, lucru care a stimulat lucrurile suplimentar. Adauga presiunea ca trebuie sa reusesc devreme. Odata ce m-am debarasat de asta, am inceput sa am rezultatele pe care mi le doream. Chiar inainte de Wimbledon, ma straduiam sa imi dau seama ce imi doresc cu adevarat. Am avut mereu rezultate bune, deci nu asta a fost problema, ci faptul ca ma regaseam nebucurandu-ma de ceea ce obisnuiam sa iubesc. Mi-am dat seama ca trebuie sa incep sa joc pentru mine, si nu pentru ceilalti. Timp de un an am fost deprimata. Chiar daca aveam prieteni, simteam ca nu sunt alaturi de mine. In 2018 imi amintesc ca ma trezeam si nu voiam sa ma antrenez. Am fost norocoasa insa ca mi-am dat seama de problema devreme si am oprit ceea ce se putea transforma intr-o seceta mai lunga," a adaugat sportiva de 16 ani pentru aceeasi sursa.

Cori Gauff a fost una dintre jucatoarele invinse de Simona Halep in drumul romancei catre titlu la Wimbledon, editia 2019. Halep si Gauff s-au intalnit in optimi, partida incheindu-se cu doua seturi adjudecate identic de Simona, scor 6-3. La Australian Open insa, ”Coco” Gauff si-a luat revansa impotriva unei alte jucatoare din Romania, invingand-o in trei seturi pe Sorana Cirstea, 4-6, 6-3, 7-5.