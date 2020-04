Documentul secret a ajuns in presa! Cum va arata fotbalul in pandemie: FARA conferinte de presa, temperatura luata la intrarea in stadion, maximum 322 de oameni in arena

Autoritatile vor permite revenirea treptata a populatiei la viata dinainte de COVID-19. Jurnalistul Goal.com Ronan Murphy a publicat pe contul sau de Twitter detalii dintr-un document secret al Bundesligii. Sefii ligii germane au facut deja planul pentru reluarea campionatului.

Pe fiecare stadion vor avea acces cel mult 322 de oameni (jucatori, membri ai staff-ului, jurnalisti, medici). Vor exista controale de temperatura la intrarea in arena. In cazul testarii ulterioare pozitive a vreunui jucator Nu se va intra in carantina de grup! Pe teren, jucatorii nu vor da mana intre ei inainte de startul partidei, nici nu vor face poze de grup. De asemenea, vor fi interzise actiunile de presa in zona mixta, precum si conferintele de presa live, crie Murphy pe contul sau!

Scenariul are sanse mari sa fie preluat intr-o forma foarte putin schimbata la nivel european, deci inclusiv in Liga 1.

Leaked document on the Bundesliga return

✅ Max of 322 people (players, staff, media, medical, etc.) at any game

✅ Temperature checks at entrance

✅ No requirement for group quarantine if positive test

✅ No shaking hands or team photos

✅ No mixed zone or live press conferences