''King'' James, 41 de ani, cu 20 de puncte, 9 recuperări şi 8 pase decisive, a reuşit cel mai bun meci al său de la venirea la Philadelphia în luna iunie.

Philadelphia Sixers, cu LeBron James în formă, a învins New York Knkics, campioana en titre, cu 98-93, într-un meci disputat vineri în Conferinţa de Est a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA).

Tyrese Maxey, cu 27 de puncte, a fost cel mai eficient de la Sixers.

Jalen Brunson a fost cel mai bun marcator de la New York cu 24 de puncte, alături de Karl-Anthony Towns cu 22 de puncte şi 12 recuperări pentru Knicks, care numără patru înfrângeri şi două victorii.

Stephen Curry, MVP în Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 112-95

Starul lui Golden State Warriors, Stephen Curry, a înscris la 31 de puncte Golden State Warriors, care a învins cu 112-95 pe Los Angeles Lakers la San Francisco, de la care s-a remarcat Luka Doncic cu 37 de puncte.

Curry, 38 de ani, a ajuns la un total de 26.674 puncte, depăşindu-l pe Dominique Wilkins (26.668) pentru locul al 18-lea în clasamentul celor mai buni marcatori din sezonul regulat al NBA.

Rezultate de vineri din NBA

Miami Heat - Indiana Pacers 145-125

Philadelphia Sixers - New York Knicks 98-93

Boston Celtics - Chicago Bulls 125-111

Brooklyn Nets - Detroit Pistons 94-110

Toronto Raptors - Orlando Magic 114-121

Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 112-95

Phoenix Suns - Denver Nuggets 120-127

Dallas Mavericks - Houston Rockets 116-111

Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clippers 127-101

Washington Wizards - Charlotte Hornets 95-79