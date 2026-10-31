Dezvăluirea făcută de agentul lui Daniel Bîrligea lui DiMarzio după dubla cu Lecce! Ce spune despre transferul definitiv în Serie A

Dezvăluirea făcută de agentul lui Daniel Bîrligea lui DiMarzio după dubla cu Lecce! Ce spune despre transferul definitiv în Serie A Serie A
SPORT.RO
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Cele două goluri marcate de Daniel Bîrligea le-a atras atenția italienilor, iar atacantul împrumutat de Frosinone de la FCSB este acum unul dintre jucătorii populari din Italia.

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Din articol

Daniel Bîrligea a reușit să facă spectacol total în ultima etapă din Serie A și să contribuie cu o dublă în victoria obținută de Frosinone în fața celor de la Lecce, scor 5-1.

Impresarul lui Daniel Bîrligea anunță: ”Obiectivul său este salvarea lui Frosinone!”

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Giuseppe Piraino, agentul lui Daniel Bîrligea, a acordat un interviu pentru celebru jurnalist italian Gianluca DiMarzio în care a vorbit despre fotbalistul român și despre cele două reușite cu care a impresionat fotbalul italian. Impresarul a dezvăluit că pentru Bîrligea menținerea lui Frosinone în Serie A reprezintă principalul obiectiv, astfel încât transferul său în Serie A să devină obligatoriu.

Bîrligea este un jucător care se gândește foarte puțin la interesele personale. Obiectivul său este salvarea lui Frosinone. Are instinctul golului, dar, dacă trebuie să aleagă soluția potrivită și să-i ofere pasa decisivă unui coechipier, preferă să facă acest lucru, pentru că știe că împreună pot realiza lucruri mărețe, nu individual.

A fost un moment frumos, pe care îl așteptam, pentru că, evident, pentru un atacant un gol este foarte important. A fost și o modalitate de a-și pune amprenta asupra acestui sezon, la Frosinone, care traversează o perioadă foarte bună. Când ești atacant și ajungi față în față cu un portar precum Raimondo, trebuie să profiți de ocaziile care ți se oferă”, a spus agentul lui Bîrligea, Giuseppe Piraino pentru Gianluca DiMarzio.

Piraino a vorbit și despre transferul lui Bîrligea în Italia. Impresarul recunoaște că negocierile cu Gigi Becali nu au fost simple, motiv pentru care s-a ajuns la un acord pentru un împrumut cu opțiune de cumpărare în cazul în care Frosinone se menține în primul eșalon italian.

Inițial, am întâmpinat o mică dificultate în stabilirea structurii transferului, motiv pentru care am optat pentru un împrumut cu obligație de cumpărare. În rest, totul s-a desfășurat foarte, foarte bine”, a adăugat Piraino.

Frosinone a plătit 1,5 milioane de euro pentru împrumutul lui Daniel Bîrligea de la FCSB. În cazul în care echipa se va menține în Serie A, transferul va deveni obligatoriu, iar italienii le vor mai vira roș-albaștrilor în conturi alte 3,5 milioane de euro.

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