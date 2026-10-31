„Cetățenii” au pierdut cu 0-1 pe terenul lui Brighton, într-un meci transmis în direct și în exclusivitate în România pe VOYO Sport 1.

Yasin Ayari a marcat unicul gol al partidei, în minutul 11. City a încercat să revină, însă nu a găsit soluții în fața defensivei adverse.

Bogdan Lobonț, impresionat de prestația lui Verbruggen

Imediat după partidă, în studioul VOYO Sport 1 a început emisiunea PlayON Sport. Moderatorul Cristi Pintea i-a avut invitați pe Robert Niță, Bogdan Lobonț și Cristi Pulhac, iar cei patru au analizat principalele momente ale etapei din Premier League.

Cristi Pulhac a remarcat evoluția lui Brighton și a explicat de ce victoria nu poate fi considerată o surpriză întâmplătoare.

„Brighton e surpriza campionatului până acum. E recunoscută ca o echipă care pe tranziția pozitivă e foarte periculoasă. La fel a fost și meciul cu Arsenal. Era logic ca după golul primit Manchester City să lase spații. Jucătorii aleargă foarte mult, majoritatea duelurilor de la mijlocul terenului Brighton le-a câștigat. Dar să știi că nu e întâmplătoare victoria lui Brighton și nu putem să o contestăm”, a spus Pulhac la PlayON Sport.

Bogdan Lobonț a pus accentul pe prestația portarului olandez, care a avut mai multe intervenții importante în fața atacurilor lui Manchester City.

„Verbruggen, în mare formă! A fost City contra Verbruggen în această după-amiază”, a completat fostul portar.

Cotat la 40 de milioane de euro, Bart Verbruggen a bifat 13 partide în acest sezon și a primit doar șapte goluri! Mai mult de atât, a ținut poarta întactă în 10 meciuri, cu record de 4/4 în Conference League, atât faza principală, cât și calificări.