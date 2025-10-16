VIDEO Andrei Vlad tremură în Kazahstan! Ce se întâmplă cu echipa românului în finalul actualului sezon

Andrei Vlad tremură în Kazahstan! Ce se întâmplă cu echipa românului în finalul actualului sezon
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul portar al lui FCSB este legitimat acum la Aktobe.



Campionatul din Kazahstan, care se dispută în sistem primăvară-toamnă, a ajuns la final: mai sunt de jucat ultimele două etape, iar penultima rundă începe vineri.

FK Aktobe, echipa românilor Andrei Vlad (fostul portar al lui FCSB) și Bogdan Vătăjelu (fostul fundaș stânga al Universității Craiova și al naționalei), este în pericol să rateze calificarea în cupele europene.

Primele trei echipe din clasament continuă să lupte pentru titlu - Kairat Almaty (55 p), Astana (53 p) și Tobol Kostanay (50 p), iar pe locurile 4 și 5 se află, la egalitate de puncte (42), Aktobe și Yelimay (fosta echipă a lui Eduard Florescu).

Primele patru formații se califică în cupele europene, având în vedere că Tobol, sigură de prezența pe podium, a câștigat recent Cupa, 2-0 în finală cu Ordabasy.

Andrei Vlad este titular indiscutabil la Aktobe (22 de meciuri jucate în cele 24 de etape scurse până acum), iar pentru echipa sa și a lui Vătăjelu (18 meciuri și 3 pase de gol) urmează, în ultimele două runde de campionat, partidele grele în deplasare cu Astana (echipa de pe locul 2 care luptă pentru titlu) și acasă cu Ordabasy (finalista Cupei).

Clasamentul din Kazahstan

Clasamente oferite de Sofascore
