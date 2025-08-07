Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: "Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui"

Andrei Rațiu, dezamăgit după ce Rayo Vallecano a refuzat o ofertă de 18 milioane de euro din Premier League

După un sezon excelent atât individual, cât și colectiv, Rațiu era așteptat să facă pasul către un club mult mai puternic în această vară. Ferestrele de mercato din Europa se vor încheia în mai puțin de o lună, iar "Sonic" este în continuare la Rayo.



"Cazul Rațiu explodează în Vallecas", a titrat joi Marca. Ziarul spaniol dezvăluie că Rayo a refuzat o ofertă pentru Rațiu în valoare de 18 milioane de euro de la un club din Premier League.



Lui Rațiu nu i-ar fi picat deloc bine decizia lui Rayo, care nu l-a lăsat să facă pasul către Premier League. "Rațiu e rănit și dezamăgit din cauza atitudinii clubului. Saltul către Premier League era șansa vieții lui. Pentru el ar fi fost o oportunitate importantă, una care i-ar fi schimbat viața și cariera. Jucătorul consideră că oferta era una atractivă și suficient de bună pentru a fi acceptată, iar el ar fi beneficiat de o creștere substanțială de salariu, dar și de o provocare sportivă în cel mai puternic campionat din Europa", scrie Marca.



Martín Presa, președintele lui Rayo Vallecano, ar fi transmis clubului respectiv din Premier League că Rațiu poate fi cumpărat doar dacă este achitată clauza de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro. Refuzul poate fi pus și pe seama situației încâlcite în care se află românul: Rayo va rămâne doar cu jumătate din suma de transfer, 50% urmând să meargă către Villarreal. De asemenea, "Submarinul galben" are și o clauză preferențială în valoare de 7,5 milioane de euro.