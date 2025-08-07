Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: "Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui"

Andrei Rațiu a răbufnit după decizia lui Rayo: Rănit și dezamăgit! A fost șansa vieții lui Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rayo Vallecano ține cu dinții de Andrei Rațiu (27 de ani), românul care a fost desemnat cel mai bun fundaș dreapta al sezonului precedent din LaLiga.

TAGS:
Andrei RatiuRayo VallecanoPremier League
Din articol

Andrei Rațiu, dezamăgit după ce Rayo Vallecano a refuzat o ofertă de 18 milioane de euro din Premier League

După un sezon excelent atât individual, cât și colectiv, Rațiu era așteptat să facă pasul către un club mult mai puternic în această vară. Ferestrele de mercato din Europa se vor încheia în mai puțin de o lună, iar "Sonic" este în continuare la Rayo.

"Cazul Rațiu explodează în Vallecas", a titrat joi Marca. Ziarul spaniol dezvăluie că Rayo a refuzat o ofertă pentru Rațiu în valoare de 18 milioane de euro de la un club din Premier League.

Lui Rațiu nu i-ar fi picat deloc bine decizia lui Rayo, care nu l-a lăsat să facă pasul către Premier League. "Rațiu e rănit și dezamăgit din cauza atitudinii clubului. Saltul către Premier League era șansa vieții lui. Pentru el ar fi fost o oportunitate importantă, una care i-ar fi schimbat viața și cariera. Jucătorul consideră că oferta era una atractivă și suficient de bună pentru a fi acceptată, iar el ar fi beneficiat de o creștere substanțială de salariu, dar și de o provocare sportivă în cel mai puternic campionat din Europa", scrie Marca.

Martín Presa, președintele lui Rayo Vallecano, ar fi transmis clubului respectiv din Premier League că Rațiu poate fi cumpărat doar dacă este achitată clauza de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro. Refuzul poate fi pus și pe seama situației încâlcite în care se află românul: Rayo va rămâne doar cu jumătate din suma de transfer, 50% urmând să meargă către Villarreal. De asemenea, "Submarinul galben" are și o clauză preferențială în valoare de 7,5 milioane de euro.

Wolfsburg și Girona, alte echipe care s-au lovit de refuzul lui Rayo

Marca dezvăluie alte oferte pentru Andrei Rațiu pe care Rayo Vallecano le-a respins în ultimele săptămâni: una de la Wolfsburg, cuprinsă între 10 și 12 milioane de euro, iar alta de la Girona, în valoare de 7-8 milioane de euro.

Având în vedere modul în care s-au desfășurat ultimele săptămâni, nu mai este exclusă varianta ca Rațiu să joace și în noul sezon la Rayo Vallecano. Echipa sa va juca în play-off-ul Conference League contra învingătoarei din duelul KI Klaksvik (Insulele Feroe) - Neman Grodno (Belarus). În tur, feroezii s-au impus cu 2-0.

VIDEO Andrei Rațiu, despre duelurile cu Vinicius și Raphinha

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un document aruncat din greșeală la gunoi a dus la o descoperire surprinzătoare în București. Amenzi de 8.000 de lei | FOTO
Un document aruncat din greșeală la gunoi a dus la o descoperire surprinzătoare &icirc;n București. Amenzi de 8.000 de lei | FOTO
ULTIMELE STIRI
Balonul de Aur 2025 | S-au anunțat cei 30 de fotbaliști nominalizați la trofeul suprem
Balonul de Aur 2025 | S-au anunțat cei 30 de fotbaliști nominalizați la trofeul suprem
Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO
Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO
&rdquo;Ați vorbit &icirc;ntre voi? Există o explicație pentru ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat?&rdquo; Ștefan T&acirc;rnovanu a oferit răspunsul
”Ați vorbit între voi? Există o explicație pentru ce s-a întâmplat?” Ștefan Târnovanu a oferit răspunsul
FCSB - FC Drita, ultima șansă a campioanei pentru Europa League, de la 21:30 pe PRO TV și VOYO! De ce jubilează kosovarii
FCSB - FC Drita, ultima șansă a campioanei pentru Europa League, de la 21:30 pe PRO TV și VOYO! De ce jubilează kosovarii
Bookmakerii s-au hotăr&acirc;t: ce șanse are CFR Cluj &icirc;nainte de primul meci cu Braga
Bookmakerii s-au hotărât: ce șanse are CFR Cluj înainte de primul meci cu Braga
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&bdquo;Reghe&ldquo;, distrus: ce au descoperit arabii despre trecutul său

„Reghe“, distrus: ce au descoperit arabii despre trecutul său

Gigi Becali a anunțat primul 11 pentru Drita și a desființat un jucător: Doarme pe teren!

Gigi Becali a anunțat primul "11" pentru Drita și a desființat un jucător: "Doarme pe teren!"

Gigi Becali, transferuri pe bani mulți pentru visul european. Jucători buni, favorită la titlu!

Gigi Becali, transferuri pe bani mulți pentru visul european. "Jucători buni, favorită la titlu!"

Șansă imensă pentru Ianis Hagi: e pe lista unui club putred de bogat, unde avem deja un rom&acirc;n

Șansă imensă pentru Ianis Hagi: e pe lista unui club putred de bogat, unde avem deja un român

&bdquo;Reghe&ldquo; e rege &icirc;n Sudan: primele imagini cu sosirea sa &icirc;ntr-o țară sf&acirc;șiată de sărăcie și boli

„Reghe“ e rege în Sudan: primele imagini cu sosirea sa într-o țară sfâșiată de sărăcie și boli

Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO

Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO

CITESTE SI
Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține Rom&acirc;nia blocată c&acirc;t mai mult &icirc;n trecutul communist

stirileprotv Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține România blocată cât mai mult în trecutul communist

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
UFC
UFC 316: Dvalishvili vs O'Malley 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Blanchfield vs Barber


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!