Rayo Vallecano a achiziționat recent cele 50 de procente ale lui Andrei Rațiu rămase în proprietatea lui Villarreal. Astfel că, fotbalistul este 100% jucătorul lui Rayo, iar în cazul în care un transfer apare, atunci Vallecano va fi cea care va încasa toată suma.



Spaniolii anunță: ”Rațiu traversează o perioadă tensionată la Rayo!”



Totuși, spaniolii anunță că Rațiu traversează o ”perioadă tensionată” la Rayo, prin prisma faptului că echipa nu vrea să-i dea drumul pe bani mărunți.



Cotat la 12 milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul român va pleca de la clubul din Spania doar dacă i se va achita clauza de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro.



”Andrei Rațiu traversează o perioadă tensionată la Rayo Vallecano, în contextul în care mai multe cluburi din Premier League îi urmăresc cu atenție evoluțiile.



Fundașul dreapta român, în vârstă de 27 de ani, consideră că a venit momentul să facă pasul către fotbalul englez, însă s-a lovit de poziția fermă a conducerii clubului din Madrid.



În ciuda interesului real și a ofertelor venite din Anglia, Rayo Vallecano rămâne neînduplecat și este dispus să îl lase să plece doar dacă va fi achitată clauza sa de reziliere”, a scris Fichajes.



Rayo a refuzat o ofertă de 18 milioane de euro din Premier League: "Rațiu e rănit și dezamăgit"



"Cazul Rațiu explodează în Vallecas", a titrat joi Marca. Ziarul spaniol dezvăluie că Rayo a refuzat o ofertă pentru Rațiu în valoare de 18 milioane de euro de la un club din Premier League.



Lui Rațiu nu i-ar fi picat deloc bine decizia lui Rayo, care nu l-a lăsat să facă pasul către Premier League. "Rațiu e rănit și dezamăgit din cauza atitudinii clubului. Saltul către Premier League era șansa vieții lui. Pentru el ar fi fost o oportunitate importantă, una care i-ar fi schimbat viața și cariera. Jucătorul consideră că oferta era una atractivă și suficient de bună pentru a fi acceptată, iar el ar fi beneficiat de o creștere substanțială de salariu, dar și de o provocare sportivă în cel mai puternic campionat din Europa", scrie Marca.



Martín Presa, președintele lui Rayo Vallecano, ar fi transmis clubului respectiv din Premier League că Rațiu poate fi cumpărat doar dacă este achitată clauza de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro.



Marca dezvăluie alte oferte pentru Andrei Rațiu pe care Rayo Vallecano le-a respins în ultimele săptămâni: una de la Wolfsburg, cuprinsă între 10 și 12 milioane de euro, iar alta de la Girona, în valoare de 7-8 milioane de euro.

