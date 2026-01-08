Andrei Rațiu, nominalizat de EA Sports pentru echipa anului! Cu ce superstaruri se luptă

Fundașul român se află pe lista apărătorilor eligibili, iar primul „11” va fi stabilit prin votul fanilor, deschis timp de o săptămână.



În actuala stagiune din La Liga, internaționalul român a bifat 17 apariții și evoluții constante, care nu au trecut neobservate.



Cu ce superstaruri se luptă Andrei Rațiu



Pe lista fundașilor, Rațiu se luptă cu nume uriașe ale fotbalului european, precum Virgil van Dijk, William Saliba, Jules Kounde, Alessandro Bastoni sau Marquinhos.

