Andrei Rațiu, nominalizat de EA Sports pentru echipa anului! Cu ce superstaruri se luptă

Stranieri
Andrei Rațiu (27 de ani) a fost nominalizat de EA Sports pentru Team of the Year 2025. 

Andrei RatiuRayo VallecanoEA Sports
Fundașul român se află pe lista apărătorilor eligibili, iar primul „11” va fi stabilit prin votul fanilor, deschis timp de o săptămână.

În actuala stagiune din La Liga, internaționalul român a bifat 17 apariții și evoluții constante, care nu au trecut neobservate. 

Cu ce superstaruri se luptă Andrei Rațiu

Pe lista fundașilor, Rațiu se luptă cu nume uriașe ale fotbalului european, precum Virgil van Dijk, William Saliba, Jules Kounde, Alessandro Bastoni sau Marquinhos

EA Sports a anunțat și o noutate pentru ediția din acest an, introducerea premiului „Captain”, care va fi acordat unui jucător din echipa masculină, recompensat suplimentar pentru impactul și performanțele sale din 2025.

Competiția se anunță extrem de dură pe toate liniile. Printre nominalizați se regăsesc staruri precum Alisson, Courtois sau Donnarumma la portari, Jude Bellingham, Pedri și Valverde la mijloc, dar și Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappe, Haaland sau Vinícius Junior în atac.

Primul „11” al anului va fi anunțat imediat după încheierea votului fanilor.

