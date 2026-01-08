Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) a fost depășită de numărul unu mondial, Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA), scor 6-3, 6-3, în optimile turneului WTA 500 de la Brisbane.

După două succese impresionante cu Anastasia Pavlyuchenkova și Jelena Ostapenko - obținute în minimum de seturi -, jucătoarea din România a simțit, pentru prima dată în ultimul sezon al carierei, gustul înfrângerii.

Sorana Cîrstea, la prima înfrângere în 2026

Pe hardul de la Brisbane, la treizeci și șase de ani fără trei luni, Cîrstea a rezistat optzeci de minute împotriva Sabalenkăi, lider WTA, jucătoare cu opt ani mai tânără.

În debutul partidei, jucătoarele au făcut schimb de break-uri, Sorana Cîrstea arătând că poate specula vulnerabilitățile tot mai puține ale Arynei Sabalenka, la serviciu. Un break pierdut la jumătatea manșei întâi a fost decisiv, în defavoarea Soranei Cîrstea, în setul inaugural.

Setul secund a văzut un singur break, semnat de Sabalenka atunci când a avut cea mai mare nevoie de el. De la 4-3 s-a făcut 5-3, după ce Cîrstea a salvat trei mingi de break la rând, dar nu a mai avut suficientă inspirație pentru a o anula și pe cea de-a patra.