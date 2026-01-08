GALERIE FOTO Șase game-uri și un regret: Sorana Cîrstea, eliminată de Aryna Sabalenka, în optimi, la Brisbane. Cu ce premiu se consolează

Șase game-uri și un regret: Sorana C&icirc;rstea, eliminată de Aryna Sabalenka, &icirc;n optimi, la Brisbane. Cu ce premiu se consolează Tenis Statistica incredibilă care o demonstrează pe Sabalenka o forță a naturii: e peste Alcaraz și Sinner
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Primul meci pierdut de Sorana Cîrstea în 2026.

TAGS:
Aryna SabalenkaWTA BrisbaneTenis WTASorana Cirstea
Din articol

Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) a fost depășită de numărul unu mondial, Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA), scor 6-3, 6-3, în optimile turneului WTA 500 de la Brisbane.

După două succese impresionante cu Anastasia Pavlyuchenkova și Jelena Ostapenko - obținute în minimum de seturi -, jucătoarea din România a simțit, pentru prima dată în ultimul sezon al carierei, gustul înfrângerii.

Sorana Cîrstea, la prima înfrângere în 2026

Pe hardul de la Brisbane, la treizeci și șase de ani fără trei luni, Cîrstea a rezistat optzeci de minute împotriva Sabalenkăi, lider WTA, jucătoare cu opt ani mai tânără.

În debutul partidei, jucătoarele au făcut schimb de break-uri, Sorana Cîrstea arătând că poate specula vulnerabilitățile tot mai puține ale Arynei Sabalenka, la serviciu. Un break pierdut la jumătatea manșei întâi a fost decisiv, în defavoarea Soranei Cîrstea, în setul inaugural.

Setul secund a văzut un singur break, semnat de Sabalenka atunci când a avut cea mai mare nevoie de el. De la 4-3 s-a făcut 5-3, după ce Cîrstea a salvat trei mingi de break la rând, dar nu a mai avut suficientă inspirație pentru a o anula și pe cea de-a patra.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea 1
×
Fragment pov sport cezar cretu 180925 cirstea
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cîrstea, două victorii împotriva a două jucătoare de top 50 WTA, în startul anului

Trecând peste regretul unui final de set secund care ar fi putut fi mult mai echilibrat, Sorana Cîrstea se consolează la Brisbane cu un premiu în valoare de $19,909.

Din punct de vedere sportiv, competiția de la Brisbane îi poate oferi Soranei Cîrstea un avantaj enorm în Openul Australiei, deoarece a reușit să câștige în minim de manșe două dueluri cu sportive din top 50 mondial, Anastasia Pavlyuchenkova (44 WTA) și Jelena Ostapenko (23 WTA).

În clasamentul mondial, Sorana Cîrstea rămâne pe același loc 41, în urma parcursului de la Brisbane.

Aryna Sabalenka

  • Sabalenka vogue aparitie
×
Aryna Sabalenka / Foto - Getty Images
Arina Sabalenka
Statistica incredibilă care o demonstrează pe Sabalenka o forță a naturii: e peste Alcaraz și Sinner
Statistica incredibilă care o demonstrează pe Sabalenka o forță a naturii: e peste Alcaraz și Sinner
Statistica incredibilă care o demonstrează pe Sabalenka o forță a naturii: e peste Alcaraz și Sinner
Statistica incredibilă care o demonstrează pe Sabalenka o forță a naturii: e peste Alcaraz și Sinner
Statistica incredibilă care o demonstrează pe Sabalenka o forță a naturii: e peste Alcaraz și Sinner
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO
De ce Katy Perry &icirc;l consideră pe Justin Trudeau &bdquo;irezistibil de atrăgător&rdquo;. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Cristi Chivu, categoric după victoria cu Parma: &rdquo;Mă enervez dacă se &icirc;nt&acirc;mplă asta!&rdquo;
Cristi Chivu, categoric după victoria cu Parma: ”Mă enervez dacă se întâmplă asta!”
Arsenal - Liverpool, LIVE pe VOYO de la 22:00! Un meci c&acirc;t un titlu pe &bdquo;Emirates&rdquo;
Arsenal - Liverpool, LIVE pe VOYO de la 22:00! Un meci cât un titlu pe „Emirates”
Decizia luată de CFR Cluj după ce Pancu l-a exclus din lot pe Ciprian Deac: &rdquo;Am stabilit asta&rdquo;
Decizia luată de CFR Cluj după ce Pancu l-a exclus din lot pe Ciprian Deac: ”Am stabilit asta”
FC Barcelona a distrus-o pe Athletic Bilbao și s-a calificat &icirc;n finala Supercupei Spaniei
FC Barcelona a distrus-o pe Athletic Bilbao și s-a calificat în finala Supercupei Spaniei
L-au păcălit pe antrenorul lui Drăgușin și fanii n-au gustat gluma: &bdquo;Să-l dea afară!&rdquo;
L-au păcălit pe antrenorul lui Drăgușin și fanii n-au gustat gluma: „Să-l dea afară!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Napoli se &icirc;ncurcă și Chivu se distanțează! Cum arată Serie A după Parma - Inter 0-2

Napoli se încurcă și Chivu se distanțează! Cum arată Serie A după Parma - Inter 0-2

Gigi Becali i-a fixat prețul unui jucător de la FCSB: &rdquo;10.000.000&euro;. &Icirc;l cumpără echipele mari&rdquo;

Gigi Becali i-a fixat prețul unui jucător de la FCSB: ”10.000.000€. Îl cumpără echipele mari”

Bergodi a numit principala favorită la titlu din Superliga: Cea mai bună!

Bergodi a numit principala favorită la titlu din Superliga: "Cea mai bună!"

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul rom&acirc;n

Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul român

Italienii i-au reproșat un singur lucru lui Cristi Chivu! Nota primită de antrenorul rom&acirc;n după victoria cu Parma

Italienii i-au reproșat un singur lucru lui Cristi Chivu! Nota primită de antrenorul român după victoria cu Parma



Recomandarile redactiei
Decizia luată de CFR Cluj după ce Pancu l-a exclus din lot pe Ciprian Deac: &rdquo;Am stabilit asta&rdquo;
Decizia luată de CFR Cluj după ce Pancu l-a exclus din lot pe Ciprian Deac: ”Am stabilit asta”
L-au păcălit pe antrenorul lui Drăgușin și fanii n-au gustat gluma: &bdquo;Să-l dea afară!&rdquo;
L-au păcălit pe antrenorul lui Drăgușin și fanii n-au gustat gluma: „Să-l dea afară!”
FC Barcelona a distrus-o pe Athletic Bilbao și s-a calificat &icirc;n finala Supercupei Spaniei
FC Barcelona a distrus-o pe Athletic Bilbao și s-a calificat în finala Supercupei Spaniei
&Icirc;nceput de mercato &icirc;n forță pentru Voluntari. Ilfovenii au renunțat la trei fotbaliști și au făcut două transferuri
Început de mercato în forță pentru Voluntari. Ilfovenii au renunțat la trei fotbaliști și au făcut două transferuri
Număr 1 WTA, Aryna Sabalenka nu a uitat că a pierdut &icirc;n fața Soranei C&icirc;rstea: decizie surprinzătoare, luată cu mai puțin de 24 ore &icirc;nainte de meci
Număr 1 WTA, Aryna Sabalenka nu a uitat că a pierdut în fața Soranei Cîrstea: decizie surprinzătoare, luată cu mai puțin de 24 ore înainte de meci
Alte subiecte de interes
Veste majoră &icirc;n prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuz&acirc;nd o accidentare
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat acum bielorusei
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
Număr 1 WTA, Aryna Sabalenka nu a uitat că a pierdut &icirc;n fața Soranei C&icirc;rstea: decizie surprinzătoare, luată cu mai puțin de 24 ore &icirc;nainte de meci
Număr 1 WTA, Aryna Sabalenka nu a uitat că a pierdut în fața Soranei Cîrstea: decizie surprinzătoare, luată cu mai puțin de 24 ore înainte de meci
Miza meciului Sorana C&icirc;rstea - Aryna Sabalenka, din optimile turneului de la Brisbane. C&acirc;nd se joacă
Miza meciului Sorana Cîrstea - Aryna Sabalenka, din optimile turneului de la Brisbane. Când se joacă
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
Vacanță prelungită pentru unii elevi. Lista localităților unde autoritățile nu pot deschide școlile

stirileprotv Vacanță prelungită pentru unii elevi. Lista localităților unde autoritățile nu pot deschide școlile

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

De ce Katy Perry &icirc;l consideră pe Justin Trudeau &bdquo;irezistibil de atrăgător&rdquo;. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO

stirileprotv De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO

Desafio &icirc;ncepe la 20:30 pe PROTV și VOYO. Prima bătălie se va da pentru teritoriu, cu cei 24 de concurenți la linia de start

stirileprotv Desafio începe la 20:30 pe PROTV și VOYO. Prima bătălie se va da pentru teritoriu, cu cei 24 de concurenți la linia de start

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!