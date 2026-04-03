Andrei Rațiu s-a numărat printre tricolorii care au suferit cel mai mult în eșecurile contra Turciei (0-1) și Slovaciei (0-2).

Andrei Rațiu, o nouă evoluție solidă la Rayo Vallecano

Rațiu nu a reușit să îl blocheze pe Ferdi Kadioglu la golul care a oprit drumul României către Mondial și a avut un discurs în care s-a arătat afectat după înfrângerea din amicalul cu Slovenia.

Fundașul dreapta nu a avut însă nicio problemă la revenirea la echipa sa de club. „Sonic” a fost al doilea cel mai bun om de pe teren în partida Rayo Vallecano - Elche 1-0, contând pentru etapa a 30-a din La Liga.

Andrei Rațiu a primit din partea portalului SofaScore nota 8, fiind întrecut doar de către coechipierul său Lejeune, fundaș central, cu 8,2!

Rațiu s-a remarcat cu un procentaj de 89% al paselor corecte (39/44), unul foarte bun pentru un fundaș de bandă. El nu a greșit, de asemenea, nicio minge lungă livrată către un coechipier (3 din 3).

Fără să fie foarte solicitat pe fază defensivă într-un meci în care Elche a rămas în 10 din minutul 39, Andrei Rațiu s-a mai remarcat prin trei driblinguri reușite din cinci încercări.

Rațiu, marcat după înfrângerile de la națională

Andrei Rațiu a fost vizibil dezamăgit după înfrângerea cu Slovacia și a recunoscut că se simte rușinat de felul în care a arătat echipa României la Bratislava.

„Nu am fost într-o starea prea bună, mai ales după ce a pățit nea' Mircea. Astea nu e o scuză, pentru că ne-am făcut de râs ca data trecută și sper să schimbe aceste lucruri din vară.

Sunt responsabil de acea fază, dar dacă lumea crede că am pierdut meciul din această cauză nu sunt de acord. Da, mă simt vinovat, dar nu cred că eu am pierdut calificarea la Campionatul Mondial.

Acum mergem la echipele de club, ca să ne limpezim capul, o să întoarcem pagina. O să avem altă atitudine și asta e tot.

Nu știu cine va veni (n.r. despre venirea lui Gică Hagi), dar suntem cu el 100%. Sper să venim cu altă atitudine, pentru că ne facem de râs când ieșim pe teren și ne este rușine” - au fost cuvintele de impact ale lui Andrei Rațiu.