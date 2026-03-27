Ce scrie presa turcă după Turcia - România 1-0

Turcia a învins joi România, scor 1-0, în semifinala barajului de calificarea la Campionatul Monidal de fotbal 2026.

“Următorul la rând!”, “Băieţii noştri au trecut de obstacolul România”, a notat presa din Turcia joi seară, după meciul câştigat de turci cu scorul de 1-0 în faţa României, în play-off-ul pentru Cupa Mondială.

Ce scrie presa turcă după Turcia - România 1-0

“Echipa naţională a doborât România... S-a calificat în finala barajului pentru Cupa Mondială: Turcia 1-0 România”, a titrat Cumhuriyet, în timp ce Milliyet a scris: “Echipa naţională a bătut România! Naţionala s-a calificat în finală”

“Următorul la rând!”, este reacţia cotidianului Fanatik. “Băieţii noştri au câştigat la Dolmabahçe! Echipa naţională de fotbal a Turciei, care a primit România în semifinala barajului pentru Cupa Mondială FIFA 2026, a câştigat meciul cu 1-0 şi şi-a asigurat locul în finală”, a menţionat jurnalul sportiv.

“Băieţii noştri au trecut de obstacolul România. Mai e doar un pas până la Cupa Mondială!”, a scris Hurriyet.

TRT Haber a notat: “Băieţii noştri fac un pas uriaş către Cupa Mondială”.

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final. Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava. News.ro

HARTA scumpirilor la benzină și motorină în UE de la începutul războiului din Iran. Locul neașteptat al României în clasament
Turcia - România 1-0. Dornici, dar neputincioși: umplem Bosforul cu lacrimi și mai stăm 4 ani
Răzvan Burleanu, întrebat frontal după Turcia - România: ”Încep căutările pentru noul selecționer?”
Cine a fost cel mai slab tricolor din Turcia - România
Falimentul găștii Burleanu. Asta ați crescut timp de 12 ani. Caramavrov găsește vinovații pentru un nou eșec mondial
Arda Guler scrie istorie! Borna stabilită după ce a făcut-o șah-mat pe România
Americanii, exemple de urmat? S-avem pardon: fost număr 7 WTA dezvăluie fără jenă ce i-a făcut unei rivale, în Miami
Keylor Navas va juca până la 40 de ani! Pumas i-a prelungit contractul cu încă un an
Răzvan Burleanu, întrebat frontal după Turcia - România: ”Încep căutările pentru noul selecționer?”
Turcia - România 1-0. Dornici, dar neputincioși: umplem Bosforul cu lacrimi și mai stăm 4 ani

Real Madrid - FC Barcelona 2-6 în Champions League! Meci istoric pe stadionul ”Alfredo di Stefano”

Echipa de start a României pentru barajul cu Turcia! Surprizele lui Mircea Lucescu

După Darren Cahill, Simona Halep mai aduce două nume grele din tenis la meciul de retragere. Va participa Svitolina

Lucescu a numit vinovatul după Turcia - România + ce s-a întâmplat în sală la finalul conferinței

Turcii, reacție zdrobitoare după victoria de la Istanbul: ”Asta au făcut românii”



Răzvan Burleanu, întrebat frontal după Turcia - România: ”Încep căutările pentru noul selecționer?”
România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor
Cine a fost cel mai slab tricolor din Turcia - România
Gigi Becali, exploziv după Turcia – România: „Praf! Schimbă-l, mă!“. Ce a putut să zică și de Ianis
Turcia – România, meci de Dosarele X pentru Panduru: „De asta îmi pare rău cel mai mult!“
Premianții și corigentul. Cine s-a remarcat și cine a dezamăgit crunt în Dinamo - Csikszereda 2-0
Dennis Politic, standing ovation! Secretul golului-capodoperă, cui i-a păstrat tricoul de joc și ce-și dorește după meciul cu Csikszereda
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
stirileprotv HARTA scumpirilor la benzină și motorină în UE de la începutul războiului din Iran. Locul neașteptat al României în clasament

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

