Andrei Rațiu a devenit principala țintă a contestatarilor în urma barajului pentru Cupa Mondială din 2026, disputat la Istanbul, împotriva Turciei și încheiat cu o înfrângere la limită pentru tricolori, scor 0-1. Fundașul dreapta a fost criticat dur pentru prestația sa de oficialii din fotbalul românesc.

Cosmin Contra împarte vina la faza decisivă

În ciuda valului de reacții negative apărute pe parcursul ultimelor zile, fostul antrenor al echipei naționale, Cosmin Contra, a intervenit public pentru a-l susține pe fundaș. Tehnicianul a subliniat că eroarea de la gol nu îi aparține exclusiv lui Rațiu, aducând în discuție lipsa de reacție a lui Dennis Man.

„A prins o zi proastă și nimic mai mult. Au fost meciuri la națională când a jucat foarte bine și nimeni nu a spus lucrul acesta. Nu e vorba că are două atitudini diferite, una la club și alta la națională. Ar trebui să-l întrebați pe el dacă este mai relaxat atunci când vine la lot. Eu nu cred.

Dennis Man l-a pierdut din marcaj pe fundașul stânga, care face o demarcare în interior, iar Rațiu trebuia să strângă acolo. Ca fundaș dreapta trebuie să strângi, să nu fie spațiul acela între fundașii centrali și fundașul dreapta. Depinde și cum s-a pregătit meciul și ce a cerut selecționerul. Totuși, cred că a fost greșeala ambilor. Ca antrenor, din punct de vedere tactic, îți dorești mereu ca fundașul lateral să strângă. Dacă domnul Lucescu a spus că Rațiu a fost vinovat, înseamnă că a știut ceea ce i-a cerut”, a explicat Cosmin Contra, potrivit DigiSport.

Cum a văzut Mircea Lucescu faza golului

Selecționerul României a susținut la rândul său că Andrei Rațiu a greșit la faza respectivă, punând ezitarea pe seama faptului că s-a preocupat prea mult de adversarul direct.

„Meciul a fost foarte echilibrat. Dacă Rațiu nu făcea acea greșeală, i-a fost teamă să nu fie driblat. În rest, în afară de un șut pe poartă, nu au avut altceva... Știm bine că echipa Turciei este la un nivel superior celei a României”, a punctat Mircea Lucescu imediat după finalul partidei.