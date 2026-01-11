Andrei Rațiu (27 de ani) s-a accidentat în timpul partidei Rayo Vallecano - Mallorca, contând pentru etapa a 19-a din La Liga.

Andrei Rațiu, accidentat în Rayo Vallecano - Mallorca

În minutul 37 al confruntării, „Sonic” s-a întins pe gazon, după ce anterior a încercat să trimită o minge lungă către un coechipier.

Un minut mai târziu, internaționalul român a fost înlocuit cu albanezul Ivan Balliu. Rămâne de văzut dacă Andrei Rațiu se confruntă doar cu o simplă problemă musculară sau cu ceva mai grav.

Rațiu, un jucător crucial pentru Rayo Vallecano și România

La pauza partidei, Rayo Vallecano o conducerea pe Mallorca cu scorul de 2-1. Situația medicală a lui Rațiu este esențială pentru gazde, românul fiind al treilea jucător din lot în privința minutelor, în sezonul 2025-2026, până la confruntarea cu Mallorca.

De asemenea, Andrei Rațiu a devenit, în ultimii ani, fundașul dreapta incontestabil și al naționalei României. O accidentare mai gravă i-ar pune în pericol prezența la duelul cu Turcia de pe 26 martie, decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.

„Sonic”, al treilea fotbalist de la Rayo Vallecano în clasamentul minutelor

Andrei Rațiu a avut o primă parte a sezonului 2025-2026 foarte bună la Rayo Vallecano. Fundașul dreapta al naționalei României ocupă locul al treilea în clasamentul fotbaliștilor utilizați de antrenorul Inigo Perez.

Per total, în prima parte a stagiunii curente, „Sonic” a adunat la Rayo 1.962 de minute în toate competițiile, înaintea partidei cu Mallorca.

Rațiu a fost integralist până astăzi în 17 din 18 meciuri posibile în La Liga. Excepția s-a produs doar când a fost suspendat din cauza cumulului de cartonașe galbene.

Andrei Rațiu a fost menajat de antrenorul Inigo Perez doar în partidele din Cupa Regelui și în cele din Conference League (preliminarii și grupa unică).

Cei doi coechipieri care îl întrec pe Rațiu

Florian Lejeune, fundaș central francez în vârstă de 34 de ani, este fotbalistul care a strâns cele mai multe minute la Rayo Vallecano, în prima parte a sezonului 2025-2026: 2.438 în 28 de apariții oficiale, până la Rayo Vallecano - Mallorca!

Portarul Augusto Batalla (29 de ani) este celălalt coechipier al lui Andrei Rațiu care îl depășește pe „Sonic” la numărul de minute. Batalla a adunat 2.340 de minute în 26 de partide din toate competițiile până astăzi.

