Rayo Vallecano a suferit o înfrângere dură pe teren propriu, 1-3 cu Osasuna, într-un meci din etapa a 21-a din LaLiga, disputat sâmbătă seara.



Osasuna a deschis scorul în minutul 29, prin Ante Budimir, după o pasă a lui Jorge Herrando. Rayo a reacționat în repriza a doua și a egalat prin Pathe Ciss, în minutul 59, însă finalul le-a aparținut oaspeților.



Fără Rațiu pe teren, Rayo a pierdut categoric la Vallecas



În minutul 90+1, Víctor Muñoz a marcat cu un șut spectaculos de la marginea careului, iar în minutul 90+4, Asier Osambela a închis tabela cu un gol de la distanță, stabilind scorul final, 1-3.



În absența lui Rațiu, pe postul de fundaș dreapta a evoluat Pacha, care a primit nota 6,6 din partea Flashscore, în media echipei. A fost a doua cea mai mică notă din defensiva lui Rayo, după Chavarria (6,4).



După acest rezultat, Osasuna ajunge la 25 de puncte, în timp ce Rayo rămâne cu 22 de puncte, după 21 de etape.



Rațiu, OUT două săptămâni



Andrei Rațiu s-a accidentat în meciul cu Mallorca, câștigat de Rayo cu 2-1. Fundașul român a acuzat probleme musculare în minutul 38 și a fost înlocuit.



Potrivit AS.com, investigațiile medicale au arătat că accidentarea nu este gravă, însă Rațiu va lipsi aproximativ două săptămâni.



Spaniolii susțin că internaționalul român ar putea fi apt pentru duelul cu Real Madrid, meci în care, de-a lungul timpului, l-a impresionat pe Vinicius și a atras atenția conducerii blanco.

