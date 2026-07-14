OFICIAL Andrei Ivan a semnat cu "Războinicii Verzi" și a fost prezentat

Andrei Ivan a semnat cu &quot;Războinicii Verzi&quot; și a fost prezentat Stranieri
SPORT.RO
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Andrei Ivan (29 de ani) va juca în Vietnam din următorul sezon.

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Andrei Ivan a semnat cu Truong Tuoi Dong Nai, nou-promovată în Vietnam

Truong Tuoi Dong Nai, nou-promovată în prima ligă din Vietnam, a anunțat oficial sosirea lui Andrei Ivan. Fostul fotbalist al Universității Craiova a semnat un contract pe un sezon.

"Clubul Truong Tuoi Dong Nai îi urează bun venit atacantului Andrei Ivan, care se alătură echipei și este pregătit să lupte alături de 'Războinicii Verzi' pentru îndeplinirea obiectivelor din sezonul V.League 2026/27.

Născut în 1997, Andrei Ivan este un fotbalist român cu experiență, care a evoluat timp de mai mulți ani pentru naționala României. De-a lungul carierei, a jucat în mai multe campionate europene pentru cluburi precum Universitatea Craiova, Rapid Viena și Panserraikos.

În mod special, în tricoul Universității Craiova, Andrei Ivan a marcat 72 de goluri și a oferit 38 de pase decisive, contribuind decisiv la câștigarea Cupei României și a Supercupei României.

În sezonul trecut, Andrei Ivan a evoluat pentru Panserraikos în prima ligă din Grecia, unde a disputat 32 de meciuri, a înscris 5 goluri și a oferit 3 pase decisive, demonstrând încă o dată calitățile sale de marcator și experiența acumulată la cel mai înalt nivel.

Bun venit în familia Truong Tuoi Dong Nai, Andrei Ivan! Îți dorim multă sănătate, o adaptare rapidă și cât mai multe reușite alături de club în noul sezon", a transmis clubul din Vietnam.

Andrei Ivan, campion în România și retrogradat în Grecia

Andrei Ivan a început sezonul trecut la Universitatea Craiova, a și marcat în prima etapă la 3-3 cu UTA Arad, iar după încă un meci în care a primit minute de la Mirel Rădoi s-a despărțit definitiv de formația olteană.

"Ivan a plecat fără voia mea! E realitatea, nu o supărare. Nu am ce face, din păcate. Asta este realitatea, vă spun doar adevărul", spunea Mirel Rădoi, în iulie 2025, după ce atacantul își rezilia contractul cu Universitatea Craiova, iar la doar o zi distanță era prezentat la Panserraikos.

Finalul de sezon a fost unul paradoxal pentru Andrei Ivan: campion în România cu Universitatea Craiova, dar retrogradat în Grecia cu Panserraikos.

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