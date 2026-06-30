Incredibil cu cine semnează Andrei Ivan, la 29 de ani, după două retrogradări consecutive!

Incredibil cu cine semnează Andrei Ivan, la 29 de ani, după două retrogradări consecutive! Stranieri
SPORT.RO
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Andrei Ivan (29 de ani), fostul jucător al Universității Craiova, se pregătește de o experiență cu totul neobișnuită din sezonul viitor.

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Andrei IvanTruong Tuoi Dong NaiVietnam
Din articol

Fost jucător cu peste 300 de meciuri la Universitatea Craiova, Ivan a plecat definitiv din Bănie în startul sezonului trecut, ratând astfel ocazia de a participa la eventul istoric.

Andrei Ivan semnează cu Truong Tuoi Dong Nai

Atacantul a semnat în Grecia, cu Panserraikos, formație care a încheiat pe ultimul loc și a retrogradat. A fost a doua retrogradare consecutivă, după ce în stagiunea 2024/2025 a picat cu Adanaspor în liga a treia turcă.

Deși mai are un an de contract cu Panserraikos, Ivan are o clauză care îi permite să își rezilieze unilateral înțelegerea în cazul unei retrogradări, după cum a scris presa din Grecia.

Liber de contract, Ivan se îndreaptă către o destinație neobișnuită. Va semna cu Truong Tuoi Dong Nai, formație care tocmai a promovat în prima ligă din Vietnam, potrivit Golazo.

Sursa citată notează că și Universitatea Cluj l-ar fi dorit în această vară pe Andrei Ivan, însă fotbalistul cu 17 meciuri la națională României a ales clubul din Vietnam, care i-ar fi propus un salariu anual de 350.000 de dolari.

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Andrei Ivan / Sursă Foto - Imago Images
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Andrei Ivan, campion în România și retrogradat în Grecia

Andrei Ivan a început sezonul trecut la Universitatea Craiova, a și marcat în prima etapă la 3-3 cu UTA Arad, iar după încă un meci în care a primit minute de la Mirel Rădoi s-a despărțit definitiv de formația olteană.

"Ivan a plecat fără voia mea! E realitatea, nu o supărare. Nu am ce face, din păcate. Asta este realitatea, vă spun doar adevărul", spunea Mirel Rădoi, în iulie 2025, după ce atacantul își rezilia contractul cu Universitatea Craiova, iar la doar o zi distanță era prezentat la Panserraikos.

Finalul de sezon a fost unul paradoxal pentru Andrei Ivan: campion în România cu Universitatea Craiova, dar retrogradat în Grecia cu Panserraikos.

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