Incredibil cu cine semnează Andrei Ivan, la 29 de ani, după două retrogradări consecutive!

Fost jucător cu peste 300 de meciuri la Universitatea Craiova, Ivan a plecat definitiv din Bănie în startul sezonului trecut, ratând astfel ocazia de a participa la eventul istoric.

Andrei Ivan semnează cu Truong Tuoi Dong Nai

Atacantul a semnat în Grecia, cu Panserraikos, formație care a încheiat pe ultimul loc și a retrogradat. A fost a doua retrogradare consecutivă, după ce în stagiunea 2024/2025 a picat cu Adanaspor în liga a treia turcă.

Deși mai are un an de contract cu Panserraikos, Ivan are o clauză care îi permite să își rezilieze unilateral înțelegerea în cazul unei retrogradări, după cum a scris presa din Grecia.

Liber de contract, Ivan se îndreaptă către o destinație neobișnuită. Va semna cu Truong Tuoi Dong Nai, formație care tocmai a promovat în prima ligă din Vietnam, potrivit Golazo.

Sursa citată notează că și Universitatea Cluj l-ar fi dorit în această vară pe Andrei Ivan, însă fotbalistul cu 17 meciuri la națională României a ales clubul din Vietnam, care i-ar fi propus un salariu anual de 350.000 de dolari.