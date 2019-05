Andone, OUT de la Brighton?! Anunt de ultima ora in Anglia

Florin Andone ar putea sa se desparta de Brighton dupa numai un sezon.

Mirror scrie ca echipa negociaza pentru sarbul Mitrovic, care tocmai a retrogradat cu Fulham. Brighton a mai incercat sa-l aduca si anul trecut, insa Newcastle, clubul de care apartine, a refuzat oferta de 12 milioane de euro. Cum Mitrovic are sanse mici sa continue la echipa lui Benitez, Brighton e increzatoare ca-l poate transfera.

In acest sezon, Mitrovic a marcat 11 goluri in 35 de meciuri de Premier League.

In cazul in care sarbul va semna cu Brighton, viitorul lui Florin Andone la club devine incert. Titular in doar 8 meciuri din campionat, Andone are 3 goluri inscrise.