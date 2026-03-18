După experiențele de la FC Voluntari, România U21, FC U Craiova, Rapid, Neftchi Baku, CFR Cluj sau Petrolul, Adrian Mutu a transmis în mai multe rânduri că visează să antreneze în Serie A, campionatul în care a înscris peste 100 de goluri ca jucător.

Adrian Mutu, întrebat dacă Fiorentina l-a luat în calcul pentru funcția de antrenor

În ultimul an au apărut diverse zvonuri potrivit cărora Fiorentina, fosta echipă a lui Adrian Mutu, ar lua în calcul numirea românului pe banca tehnică.

Întrebat dacă a fost luat vreodată în calcul de Fiorentina pentru banca tehnică, Mutu a răspuns într-un interviu pentru FirenzeViola: "Nu am avut vreo discuție, însă am citit și eu zvonurile apărute. În viitor nu se știe, rămâne de văzut".

Mutu: "E un sezon dificil și ciudat pentru Fiorentina"

Antrenată de Paolo Vanoli din noiembrie, Fiorentina traversează un sezon foarte complicat. Abia a ieșit din zona retrogradării, ocupă locul 16 în Serie A, însă e pe cale să se califice în sferturile de finală din Conference League, după ce în tur a câștigat contra lui Rakow, 2-1.

"E un sezon dificil și ciudat pentru Fiorentina. Pentru a-l salva și a-l face să arate mai bine, echipa trebuie să meargă mai departe în Conference League. Deja au jucat două finale și sper să o facă din nou.

Victoria din ultima etapă contra lui Cremonese a fost importantă. Acum sunt într-o zonă sigură. Sper să se descurce bine în Conference League și să încheie sezonul cu bine", a mai spus Mutu.

Adrian Mutu a fost jucătorul Fiorentinei în perioada 2006-2011. "Briliantul" a marcat 69 de goluri în 143 de partide.