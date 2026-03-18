Echipa pregătită de Igor Tudor a câștigat cu 3-2 la Londra, dar dezastrul de la Madrid, 2-5, a făcut-o pe Tottenham Hotspur să rateze sferturile de la ”masa bogaților”, acolo unde Atletico Madrid va da peste FC Barcelona.

Ce a scris GOAL despre Radu Drăgușin după ce Tottenham a fost eliminată din UEFA Champions League: ”Niciodată!”

Internaționalul român cotat la 20 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Radu Drăgușin, a fost titular împotriva madrilenilor. Igor Tudor l-a scos însă de pe suprafața de teren în minutul 66, când în locul său a intrat Iyenoma Udogie.

Pentru maniera în care a evoluat la Londra, Radu Drăgușin a fost notat cu 5 de publicația britanică GOAL, care a evidențiat că nu a părut confortabil în timpul jocului, în contextul în care a jucat în flancul drept al compartimentului defensiv.

”A ieșit în evidență în mod negativ pe postul de fundaș dreapta. Nu a părut niciodată confortabil în posesie. A fost înlocuit cu Udogie”, a scris GOAL.

Nota primită de Radu Drăgușin după ce a bifat 66 de minute cu Atletico Madrid în Champions League

Fundașul român a primit nota 6,6 pe platforma Flashscore și 6,2 din partea specialiștilor de la SofaScore

În cele 66 de minute petrecute pe teren, Radu Drăgușin a avut o intervenție defensivă reușită și o intercepție, a recuperat două mingi și a câștigat un duel aerian din două încercări.

În schimb, nu a reușit niciun tackling câștigat și nu a blocat șuturi. De asemenea, fundașul român a comis un fault, dar nu a fost depășit prin dribling.