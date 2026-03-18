Tottenham a câștigat cu 3-2 pe teren propriu prin golurile semnate de Kolo Muani (30) și Xavi Simons (52, 90), dar a fost eliminată din competiție după ce au pierdut meciul tur cu un rușinos 5-2.

Drăgușin a evoluat 66 de minute și a fost înlocuit cu Destiny Udogie. La finalul partidei, internaționalul român a primit nota 6,6 pe Flashscore și 6,2 pe SofaScore.

În cele 66 de minute petrecute pe teren, fundașul român a avut o intervenție defensivă reușită și o intercepție, a recuperat două mingi și a câștigat un duel aerian din două încercări.

Fanii lui Tottenham se pun scut în fața lui Radu Drăgușin

Deși au existat și critici după meci, mulți suporteri ai lui Tottenham i-au luat apărarea românului pe rețelele sociale.

"Performanță decentă pentru Drăgușin. Cred că mulți dintre fanii noștri îl critică. Cred că a jucat bine astăzi. Să o spunem pe față. Haideți să fim în spatele acestor jucători", a scris pagina de suporteri TheHartOfSpurs.

Un alt fan a mers chiar mai departe și a sugerat că ar putea fi cel mai bun meci al românului în tricoul londonezilor: „Zi bună pentru Drăgușin. Poate chiar cel mai bun meci al său pentru Tottenham”.

„Fair play pentru Drăgușin! A intrat într-un meci de foc și a dat 110% din ce a avut”, a comentat un alt suporter, în timp ce un alt fan a concluzionat simplu: „Radu Drăgușin chiar n-a făcut un meci rău”.

Pentru Radu Drăgușin, partida cu Atletico a fost a 46-a în tricoul lui Tottenham Hotspur și a noua din acest sezon.

Pentru londonezi urmează un nou test în Premier League. Tottenham va juca duminică, 22 martie, împotriva celor de la Nottingham Forest, de la ora 16:15, în direct pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro.