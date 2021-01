Petrescu l-a dat pe modul 'MASINA DE GOLURI' pe Denis Alibec! Atacantul a primit cea mai mare nota dupa 'dubla' cu Basaksehir! Ce au scris turcii

Dan Petrescu a castigat primul sau meci pe banca celor de la Kayserispor.

Victoria a fost obtinuta gratie celor doua goluri inscrise de Denis Alibec. Jurnalistii turci au apreciat evolutia buna a atacantului roman, pe care l-au laudat, acordandu-i note foarte bune.

Cei de la Fanatik au scris despre faptul ca echipa lui Dan Petrescu a iesit din zona periculoasa a clasamentului: "Denis Alibec a reusit sa marcheze doua goluri si Kayserispor a trecut de Basaksehir. Cu acest succes, Kayserispor a obtinut 3 puncte importante si a iesit pentru moment din zona retrogradarii.

Noul antrenor, Dan Petrescu, a obtinut prima sa victorie. Denis Alibec s-a accidentat dupa al doilea gol, insa a iesit la rampa cand echipa a avut nevoie de el."

Jurnalistii de la Fotomac au notat cat de importanta a fost victoria in fata celor de la Basaksehir.

"Kayserispor a reusit sa treaca peste un adversar mult mai puternic si s-a impus cu 2-0. In urma acestui succes cu Basaksehir, Kayserispor a obtinut 3 puncte uriase. Denis Alibec a marcat ambele goluri si a securizat victoria echipei sale. Kayserispor a ajuns acum la 3 victorii in ultimele 4 etape si are 19 puncte in clasament."

Denis Alibec a primit cea mai mare nota pentru prestatia din meciul cu Basaksehir. Potrivit Sofa Score, atacantul a fost notat cu 8,4.

Celalalt roman titularizat de Dan Petrescu, Cristi Sapunaru, a primit nota 6,9 pentru evolutia din aceasta dupa-amiaza.

Kayserispor se afla acum pe locul 17 in clasamentul din Super Lig, avand 19 puncte. In urmatoarea etapa din campionatul Turciei, echipa lui Dan Petrescu va juca in deplasare, impotriva celor de la Fenerbahce.