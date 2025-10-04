Tehnicianul a ajuns la un acord pentru a prelua formația Yunnan Yukun, acolo unde va avea sub comandă doi fotbaliști români cunoscuți: internaționalul Andrei Burcă și fostul său elev de la Astra și Rapid, Alexandru Ioniță.



Șumudică, proiect nou din ianuarie



Deși înțelegerea este deja perfectată, potrivit iamsport.ro, Șumudică va începe efectiv munca la noua sa echipă în luna ianuarie. El va avea la dispoziție perioada de pregătire pentru noul sezon din fotbalul chinez, care va debuta, cel mai probabil, în luna martie. Informațiile apărute pe iamsport.ro susțin că mutarea este sigură, antrenorul urmând să conducă o echipă de la mijlocul clasamentului.



Șumudică pune astfel capăt unei perioade de inactivitate care a început în mai 2025, când a părăsit-o pe Rapid, echipa sa de suflet, după ce nu a reușit să îndeplinească obiectivele trasate de conducere. În mandatul său de la Giulești, a adunat 38 de partide, cu o medie de 1,55 puncte pe meci.



Înainte de a accepta propunerea din Asia, tehnicianul a fost curtat intens de echipe din Turcia și Arabia Saudită, dar a fost și pe lista celor de la Petrolul Ploiești pentru o revenire în Superliga.

