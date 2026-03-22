„Tricolorii” au început pregătirile la Mogoșoaia pentru partida decisivă contra Turciei, programată joi, 26 martie. La prima ședință de pregătire din lotul condus de Mircea Lucescu, fundașul Virgil Ghiță a oferit detalii despre atmosfera din tabăra României.

„Suntem bine, am venit cu încredere, cu entuziasm. Emoții sunt, dar sunt constructive. Este un meci important, mergem cu cele mai bune gânduri. Așa e când plouă, se zice că e semn bun, că e bogăție, cum se spune. E un pic cam frig, dar nu contează în momentele acestea. Cu siguranță este cel mai important meci din cariera tuturor, ne jucăm șansa pentru a merge la Mondial. Turcia cred că este o echipă foarte bună, au și demonstrat-o, au o generație bună care joacă de mult timp împreună și va fi un meci greu, dar avem șansa noastră”, a precizat Ghiță.

Fundașul central a subliniat că presiunea publicului turc nu ar trebui să îi intimideze pe jucătorii români.

„Au mulți jucători buni, care joacă la echipe mari, și cred că toți vor fi periculoși. Cu siguranță ne va motiva atmosfera de pe stadion. Noi, majoritatea de aici, jucăm cu zeci de mii de spectatori în tribune, deci nu ar trebui să fie ceva nou pentru noi. Poate vor fi puțin mai gălăgioși, așa se zice, dar nu știu, vom vedea. Cred că noi suntem mai bine organizați, mai motivați. Din ce am auzit, ei sunt deja calificați la Mondial, ceea ce e un minus pentru ei, așa că noi mergem cu mai multă concentrare și entuziasm, părerea mea”, a detaliat internaționalul român.

Situația lotului și concurența din defensivă

În ceea ce privește revenirea lui Radu Drăgușin și concurența pentru un post de titular, jucătorul a adăugat: „În momentul de față nu contează cine va juca, oricum sunt sigur că cine va intra va da totul. Este un plus că revine și că a început să joace. Cel puțin eu sunt foarte fericit pentru el și cred că va veni, la fel ca toți, să dea totul. Deocamdată nu știm ce se va întâmpla, dar cu siguranță vrem să dăm totul, să terminăm campania cât mai bine. Vrem să facem totul cât mai bine și să avem cât mai multe reușite. Nu ne-a spus prea multe, pentru că nu suntem toți jucătorii. Ne-am văzut, ne-am salutat, după patru luni în care nu am fost aici la lot”, a încheiat Ghiță.