Potrivit jurnaliștilor de la Bild, Hannover 96 are probleme serioase în centrul apărării înaintea duelului de sâmbătă cu SC Paderborn 07, de pe Heinz von Heiden-Arena. După accidentarea lui Boris Tomiak, care se recuperează în urma unei operații la cot, Maik Nawrocki a suferit o ruptură musculară în victoria cu Darmstadt (2-0) și va lipsi cel puțin două partide.

În aceste condiții, jurnaliștii germani se întreabă retoric: „Cine va fi noul șef al apărării?”. Virgil Ghiță, care l-a înlocuit pe Nawrocki în ultimul meci, părea favorit să preia acest rol.

Experiment tactic în antrenament

Totuși, la ședința de pregătire de miercuri, antrenorul Christian Titz a exersat o altă variantă tactică. Enzo Leopold, căpitanul și mijlocașul la închidere al echipei, a fost coborât în centrul unei defensive cu trei fundași.

Dacă această așezare va fi folosită sâmbătă, în etapa a 30-a din Zweite Bundesliga, internaționalul român va fi lăsat din nou pe bancă. Presa germană notează că Leopold a mai jucat o repriză pe această poziție în remiza cu Elversberg (1-1) și a avut o prestație excelentă. În noul sistem, el ar urma să fie flancat de Bastian Allgeier pe dreapta și de Ime Okon pe stânga.

În zona mediană, antrenorul i-a testat pe Stefan Thordarson, Waniss Taibi și Husseyn Chakroun. Noel Aseko a fost menajat din cauza unei răceli. În atac, Benjamin Kallman este așteptat să revină ca titular, în condițiile în care Benedikt Pichler a suferit un hematom la gambă, iar prezența sa pe teren este puternic pusă sub semnul întrebării, el efectuând doar un program individual de pregătire.