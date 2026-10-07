Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, își freacă mâinile de bucurie, când vede cum crește cota lui Assad Al-Hamlawi! Iar dacă nu se va întâmpla ceva neprevăzut, oltenii vor da o mare lovitură financiară, în momentul vânzării atacantului de 1,88 de metri.

În fereastra din septembrie și octombrie, dedicată echipelor naționale, Al-Hamlawi și-a îmbunătățit și mai mult cota. Fotbalistul de 25 de ani, născut și crescut la Helsingborg, dintr-un tată palestinian și o mamă suedeză, a fost convocat în naționala Palestinei pentru amicalele cu Noua Zeelanda (2-2), Tadjikistan (4-2) și China (5-0). Bilanțul lui Al-Hamlawi? Cinci goluri!

Craiova a stabilit prețul lui Al-Hamlawi: 5 milioane de euro!

După aceste prestații excelente, vârful Craiovei și-a câștigat locul în lotul Palestinei pentru Cupa Asiei din 2027 (7 ianuarie – 5 februarie, Arabia Saudită). Iar acest statut a avut un efect imediat: a readus în discuție subiectul plecării lui Al-Hamlawi, de la Craiova, la o formație mai bine cotată.

Ieri, jurnalistul palestinian, Khaled Abu Zaher, a scris că, în pauza de iarnă, clubul Al-Ahly Cairo (Egipt), un fel de Real Madrid al Africii, cu cele mai multe trofee Champions League în palmares, va reîncerca transferul lui Al-Hamlawi. În vară, Al-Ahly a luat legătura cu oficialii formației din Bănie, însă părțile n-au ajuns la un acord.

Acum, după ce presa palestiniană a anunțat că, în ianuarie, Al-Ahly va relua discuțiile cu Craiova, clubul egiptean a reacționat imediat.

„În mercato de iarnă, n-avem în plan întărirea compartimentului ofensiv. Pentru că, la ora actuală, antrenorul Hussein Ammouta are opțiuni multiple la dispoziția sa. Avem patru atacanți în lot, plus alți doi jucători care, la nevoie, pot fi folosiți în atac. Așadar, aducerea unui atacant central nu se află pe lista priorităților noastre. În ceea ce îl privește pe Assad Al-Hamlawi, el a fost, într-adevăr, în vizorul nostru, dar în vară. La vremea respectivă, clubul Universitatea Craiova ne-a cerut suma de 5 milioane de euro. Discuțiile s-au încheiat aici din cauza acestor pretenții financiare pe care le-am considerat exagerate. Pentru perioada de transferuri din iarnă, obiectivul nostru principal va fi întărirea compartimentului defensiv prin aducerea unui stoper“ a fost poziția clubului Al-Ahly Cairo, potrivit jurnalistului Abdul Hakim Abu Alam.

Assad Al-Hamlawi, pe cale să treacă peste Andrei Ivan

În momentul legitimării sale la Craiova, Assad Al-Hamlawi a fost adus pentru suma de un milion de euro de la Slask Wroclaw (Polonia). Acum, atacantul oltenilor e cotat la două milioane de euro pe site-ul transfermarkt.com.

De-a lungul istoriei, jucătorii care au părăsit Craiova pe cele mai mari sume au fost:

*Valentin Mihăilă – Vândut la Parma, în sezonul 2020-2021, pentru 9,5 milioane de euro

*Alexandru Mitriță – Vândut la New York City, în sezonul 2018-2019, pentru 8 milioane de euro

*Alexandru Cicâldău – Vândut la Galatasaray, în sezonul 2021-2022, pentru 6,5 milioane de euro

Dacă ar părăsi Craiova, pentru 5 milioane de euro, așa cum i-a fost stabilit prețul, Assad Al-Hamlawi ar deveni al patrulea cel mai important transfer al clubului, înaintea lui Andrei Ivan. Acesta a fost cedat la Krasnodar, în stagiunea 2017-2018, pentru 3 milioane de euro.