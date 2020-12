"Aceasta este performanta mea cea mai mare!" Singurul regret al lui Boloni dupa o cariera de VIS: "Mi-as fi dorit sa antrenez si acolo" 

Ladislau Boloni a vorbit despre cariera sa de antrenor.

Tehnicianul celor de la Panathinaikos s-a declarat mandru de ceea ce a reusit sa faca in cadrul cluburilor din Europa pe la care a trecut. Boloni a vorbit despre ceea ce il motiveaza in continuare sa faca performanta.

"Eu nu simt o presiune, ci o dorinta de a lasa ceva in urma mea. Poate sunt prea egoist, dar pentru mine este o necesitate, am nevoie, ma satisface, ca un lucru pe care-l fac inseamna ceva. Acest tip de presiune nu ma deranjeaza, sunt in concurenta cu mine insumi.

Performanta mea cea mai mare este ca timp de vreo 20 de ani, daca nu si mai mult, am avut sansa sa lucrez, intr-adevar, in Occident. Si nu sunt înfumurat sau jignesc pe cineva. Franta, Portugalia, Grecia, Belgia, sigur mi-as fi dorit Anglia. Era visul meu.

Am fost foarte, foarte aproape si acum, in 2020, iar cu mai mult timp in urma am fost in tratative cu Fulham, unde am vorbit cu directorul, eram tare aproape. Poate daca vorbeam mai bine engleza, cine stie?! In Germania am avut un contact, la Nurnberg, doar ca nu am stiut limba. Mi-ar mai fi placut in Italia, insa n-am avut niciun contact. Deci, sa lucrezi 20 de ani in fotbalul occidental e o mare performanta!

Inca sunt motivat de dorinta de a reusi. Acest sentiment evolueaza, se dezvolta, se maturizeaza, dar dorinta de a reusi ramane esentiala", a declarat Boloni, potrivit GSP.

In acest moment, echipa lui Boloni, Panathinaikos, este pe locul 5 in clasamentul campionatului grec, avand 18 puncte dupa primele 13 meciuri ale sezonului. Urmatoarea partida este programata pe 3 ianuarie, cand Panathinaikos va primi vizita celor de la Asteras Tripolis.