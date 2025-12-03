Este vorba despre Marius Ștefănescu, care a fost transferat de FCSB de la Sepsi în vara anului trecut în schimbul a 1,3 milioane de euro.

Mijlocașul dreapta nu a reușit să se impună în primul ”11” al campioanei României și Gigi Becali a luat decizia de a-l vinde în Turcia la Konyaspor.

Marius Ștefănescu, mai mult pe bancă decât în teren



Marius Ștefănescu a ajuns în Turcia, după ce Konyaspor a oferit în schimbul său 300.000 de euro, dar nu a reușit să se impună la noua sa echipă și continuă să aibă probleme.

Aripa dreapta s-a aflat pe bancă la ultimul meci din campionat a lui Konyaspor, în înfrângerea 1-3 cu Trabzonspor.

Ștefănescu nu a intrat nici măcar un minut în acea partidă și a evoluat doar 18 minute în ultima partidă a formației sale în Cupa Turciei, când Konyaspor a câștigat cu 4-1 duelul cu Mus SK.

Jucătorul român are 10 meciuri jucate în tricoul formației din Turcia și a reușit să marcheze un singur gol.

Marius Ștefănescu este cotat la 1 milion de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

