Primul gol al meciului a fost înscris de românul Marius Ștefănescu , în minutul 6.

Cu doi eliminați de-a lungul partidei, Konyaspor a câștigat astăzi meciul din turul 3 al Cupei Turciei cu 12 Bingolspor din diviziile inferioare, scor 4-2.

Pentru Konyaspor au mai marcat Ismail Buga (18), Morten Bjoerlo (62) și Melih Bostan (67), iar Yasir Subasi (21) și Muhammet Tasci (90+5) au fost eliminați.

Golurile lui 12 Bingolspor au fost semnate de Muhammed Celik (15) și Batuhan Kara (77).

Ștefănescu, mai degrabă dezamăgitor în Super Lig



Marius Ștefănescu (27 de ani) pare că și-a trăit apogeul carierei, la Sepsi Sfântu Gheorghe. Pentru că, după despărțirea de formația covăsneană, ajunsă în „B“ între timp, lui Ștefănescu nu i-a mers bine nicăieri.

Mai întâi, a fost aventura roș-albastră, în tricoul FCSB-ului. Aici, fostul star al celor de la Sepsi a avut cifre decente, per ansamblu (49 de meciuri, 9 goluri, 4 pase de gol), însă niciodată n-a intrat în grațiile latifundiarului din Pipera. De altfel, în vară, Gigi Becali l-a și cedat, cu mare entuziasm, la Konyaspor (Turcia), deși această afacere a fost una falimentară.

Concret, FCSB l-a luat pe Ștefănescu, în schimbul sumei de 1,3 milioane de euro, și l-a cedat, în Turcia, pentru doar 300.000 de euro!

Problema e că, după acest „divorț“, FCSB s-a dus în cap și nici lui Ștefănescu nu-i merge bine, la Konyaspor. Din contră! Fostul mijlocaș al roș-albaștrilor a ajuns să joace fotbal, precum boxerii, câteva minute pe meci. Iar asta atunci când e introdus pe teren!

În ultima etapă din Super Lig, în Genclerbirligi – Konyaspor (1-2), Marius Ștefănescu a rămas „lipit“ de banca de rezerve. De când s-a transferat, la Konyaspor, pe finalul lunii iulie, el a adunat doar 283 de minute pe teren, în tricoul turcilor. Bilanțul său: 1 gol și 1 pasă de gol.

Ștefănescu a jucat cel mai mult în meciul cu Kasimpașa (1-1), disputat pe 5 octombrie, atunci când a prins 32 de minute pe teren.

