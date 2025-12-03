Gigi Becali a hotărât să menajeze toți titularii obișnuiți pentru această deplasare, lăsându-i acasă pe fotbaliști precum Darius Olaru, Adrian Șut sau Daniel Bîrligea. În absența liderilor consacrați din vestiar, staff-ul tehnic a făcut o alegere surprinzătoare în privința banderolei de căpitan.



Deși în primul "11" trimis în teren la Arad se regăsește Vlad Chiricheș, veteranul echipei și un lider al vestiarului, banderola nu a ajuns pe brațul său, pentru această partidă fiind desemnat căpitan Alexandru Pantea (22 de ani).



Primul 11 improvizat de campioană



Echipa de start a celor de la FCSB este una experimentală, presărată cu juniori și jucători care au prins puține minute în acest sezon. Alături de Pantea și Chiricheș, în teren și-au făcut loc nume precum Colibănașu sau Necșulescu. Această strategie vine după ce în ultimul meci direct, disputat pe 26 octombrie în campionat, bucureștenii s-au impus clar, scor 4-0.



Iată cum arată echipa trimisă în teren de Elias Charalambous: Zima - Pantea, Dăncuș, Chiricheș, Kiki - Edjouma, Alhassan - Colibănașu, Oct. Popescu, Necșulescu - Thiam.



Partida de la Arad contează pentru faza grupelor Cupei României, unde FCSB are deja 3 puncte acumulate după succesul cu Gloria Bistrița (3-1), în timp ce UTA vine după o remiză cu Petrolul.

