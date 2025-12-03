Daniel Bîrligea (25 de ani) s-a accidentat recent și va rata câteva partide importante din acest final de sezon, printre care derby-ul cu Dinamo și meciul din Europa League cu Feyenoord Rotterdam. Atacantul va reveni la meciul cu Rapid, ultimul din 2025 al campioanei României, așa cum a anunțat Gigi Becali.



Florin Gardoș, fostul internațional și campion al României cu FCSB, crede că Daniel Bîrligea este cel mai bun produs de export pe care-l are fotbalul românesc.



Florin Gardoș cuvinte de laudă la adresa lui Bîrligea



Și Becali avea încredere în atacantul său, chiar dacă evoluțiile sale din ultima perioadă l-au nemulțumit. În contractul său cu FCSB există o clauză de reziliere de 15 milioane de euro.



”Bîrligea, care nu e în meciul ăsta (n.r. - cu Dinamo), este din punctul meu de vedere, în momentul ăsta, cel mai bun produs de export pe care-l are fotbalul românesc.



Am așteptări și e normal să am așteptări de la Tănase, de la Olaru care, în opinia mea, sunt doi dintre cei mai buni jucători aflați pe teren în momentul ăsta”, a spus Gardoș, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



După18 runde, diferența dintre FCSB și liderul Rapid este de 14 puncte, cu 12 etape înainte de finalul sezonului regulat. Cele două se vor întâlni și în meciul direct, chiar în ultima etapă din 2025.



În acest sezon, Daniel Bîrligea a fost printre cei mai eficienți jucători ai campioanei României. A evoluat în 23 de partide în toate competițiile, reușind să marcheze de șapte ori și să ofere alte cinci pase decisive.

