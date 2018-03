A jucat doar 19 minute in campionatul Rusiei si a fost chemat inapoi in Liga I: "Am avut oferta clara". Ce planuri are Andrei Ivan

Andrei Ivan (21 de ani) a fost achizitionat de FC Krasnodar in vara, cu 4 milioane de euro.

Ivan s-a transferat in vara la Krasnodar, in Rusia, si spera sa fi dat lovitura. Atacantul oltean s-a dus cu ambitii mari la Krasnodar, dar a jucat pana acum doar 19 minute in campionatul rus. El a bifat alte 32 de minute in Cupa si 25 de minute in Europa League.

Chiar daca nu joaca la Krasnodar, Ivan spune ca nu vrea sa revina in Liga I. El a dezvaluit ca a fost ofertat de CSU Craiova in iarna, pentru un imprumut.

"Da, trebuia sa revin la CSU Craiova, in iarna, a fost o oferta concreta. M-am gandit foarte bine si am zis ca daca m-as intoarce ar fi un pas inapoi. Chiar daca as fi jucat mai mult, am considerat ca nu este bine, asa ca am ramas la Krasnodar. Eu sper sa joc din nou acolo, pentru ca ma antrenez bine, sunt ok din punct de vedere medical. Sa vedem...", a spus Andrei Ivan.

Ivan are un contract pe 5 ani la Krasnodar si este remunerat cu 500.000 euro anual.

0 goluri are Ivan la Krasnodar.

19 reusite a bifat el pentru Craiova in 101 meciuri jucate in toate competitiile.