Lui Ronaldo i s-a facut atat de frica de inchisoare incat a luat o decizie soc! Mundo Deportivo: "A luat legatura cu procurorii"

Cristiano Ronaldo a inceput sa se teama ca ar putea ajunge la inchisoare si le-a transmis procurorilor, prin intermediul avocatilor, ca le va da un cec in alb!

Cristiano Ronaldo este anchetat pentru evaziune fiscala in valoare de 14.7 milioane de euro in Spania, iar procurorii au cerut inchisoare cu executare! Starul portughez, care a marcat aseara 4 goluri in victoria cu 6-3 in fata Gironei, a luat legatura cu procurorii!

El Mundo Deportivo scrie ca avocatii lui Ronaldo au transmis ca acesta este dispus sa inmaneze statului spaniol un cec in alb! Acest lucru inseamna ca Ronaldo este dispus sa plateasca orice suma considera statul spaniol pentru a scapa de acuzatiile de evaziune!

Ronaldo ar putea achita astfel intreaga suma, de 14.7 milioane euro, pentru ca procurorii sa renunte la instrumentarea dosarului.