ULTIMA ORA | UEFA exclude un club mare din Europa?! Echipa se bate pentru Champions League

Clubul a primit deja o sanctiune din partea UEFA si se afla in perioada de probatiune pana in 2019.

Olympique Lyon risca sa fie exclusa din competitiile europene sezonul viitor, dupa ce suporterii au facut mari probleme la meciul de joia trecuta cu TSKA Moscova, scrie BBC.

Lyon fusese sanctionata in aprilie 2017, ca urmare a comportamentului fanilor in sferturile Europa League, si se afla in perioada de probatiune pe doi ani.

Scandalul provocat de suporteri la ultimul meci face ca Lyon sa fie considerat club recidivist, iar regulamentul UEFA spune ca asta poate duce pana la excluderea echipei din competitiile europene.

Forul continental va lua o decizie pana la 31 mai.

Totusi, e de asteptat ca UEFA sa gaseasca o alta forma de sanctiune, mai ales ca Lyon va gazdui pe 16 mai finala Europa League.

Joia trecuta, la meciul cu TSKA Moscova, 150 de ultrasi ai lui Lyon au atacat fortele de ordine, se arata intr-un raport al politiei, care a stabilit ca actiunile huliganilor au fost premeditate.

Lyon e pe 4 in campionatul Frantei, la doua puncte in spatele liniei de Champions League.