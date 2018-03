EXCLUSIV | "Cum e sa fii coleg de camera cu cel mai bogat fotbalist din lume?" Pustiul Pascanu a povestit lucruri inedite din cantonamentul lui Leicester

Alex Pascanu este unul dintre pilonii de baza ai nationalei U21 si ai echipei similare a lui Leicester. In Anglia, el este coleg cu Faiq Bolkiah, cel mai bogat fotbalist din lume.

Pascanu a povestit pentru ProTV si www.sport.ro cateva lucruri inedite despre situatia sa la Leicester, despre echipa cu care a tinut din Liga I, dar si despre relatia cu cel mai bogat fotbalist din lume. Faiq Bolkiah, coleg cu Pascanu la Leicester, este nepotul Sultanului din Brunei, om cu o avere de peste 15 miliarde dolari.

"Abia astept meciul asta impotriva Angliei. Cand am auzit ca vom juca impotriva lor, am fost foarte bucuros si foarte motivat. De mic astept sa joc impotriva Angliei cu nationala Romaniei.

Am cativa colegi de la Leicester care sunt la lotul national. Unii nu mai sunt prietenii mei, sunt idolii mei. Abia astept sa joc impotriva lor si sa le arat ca suntem o tara care are fotbalisti buni.

Mi-au urat bafta cu totii, dar mi-au zis ca nu o sa avem nicio sansa in meciul direct. Le-am zis ca le vom arata pe teren ce putem.



El (n.r Faiq Bolkiah) a venit la club in urma cu un an si ceva. Atunci a stat in camera cu mine. Am stat o luna si ceva impreuna, este un baiat de treaba. Nu ai zice ca e atat de bogat. Ma inteleg bine cu el.

Mi-a zis ca poate sa faca ce vrea in viata asta, dar ca el vrea sa devina fotbalist.



Chiar daca e atat de bogat, e foarte motivat si munceste din greu pe teren. E foarte modest si niciodata nu se lauda. Nu arunca cu banii, asa cum ar crede multi", a povestit Pascanu.

Tanarul fundas spune ca isi doreste ca in urmatorul an sa debuteze la echipa mare a lui Leicester, in Premier League. El spune ca a simpatizat cu FC Vaslui si a fost dezamagit cand echipa s-a desfiintat. Chiriches este unul dintre fundasii sai romani preferati, in timp ce din afara ii plac Thiago Silva, Ramos si Chiellini.

"Mi-am propus ca in urmatorul an sa fac pasul catre echipa mare.

Cand eram mic, tineam cu FC Vaslui. Dupa ce s-a desfiintat, nu am mai tinut cu nimeni. Nu am nicio preferata acum. Urmaresc meciurile din Europa.



Avem un grup unit aici, suntem prieteni cu totii. Muncim unul pentru altul si dam totul pe teren. Eu sunt mai apropiat de Dulca, pentru ca jucam amandoi in Anglia.



Imi lipseste foarte mult mancarea romaneasca. Cand vin in Romania, mananc mult, imi place ciorba. Si acolo imi face mama din cand in cand, dar aici e mai buna.

Nu exclud niciodata o revenire in Romania, e bine sa lasi toate usile deschise.

Imi place mult Chiriches de la lotul mare, este un fundas care iese bine cu mingea la picior. Mi-a placut cand era la Steaua, mi-a placut si la Tottenham.

Eu incerc sa invat cate ceva de la fiecare mare fundas. Imi plac Thiago Silva, Ramos, Chiellini", a mai spus el.