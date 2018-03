Antrenor roman, dorit de Al Hilal! Seicii vor sa le calce pe urme lui Olaroiu si Reghecampf!

Cel mai titrat club din Arabia Saudita a facut oferta pentru un antrenor roman.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Ciprian Panait e un nume mai putin cunoscut in lumea antrenorilor din Romania, insa acesta a devenit foarte respectat in ultima vreme in lumea araba. Panait a antrenat timp de doua sezoane la echipa U21 a lui Al Hilal si a cucerit doua titluri.

El a mers apoi la Al Batin, echipa pe care a salvat-o de la retrogradare cu doua etape inainte de final si a dus-o in finala Cupei Regelui.

Potrivit Gazetei Sporturilor, Al HIlal l-a ofertat pentru echipa mare inca de acum, in sefii lui Al Batin nu sunt de acord. Ei vor sa-l lase pe Panati la marea echipa a Arabiei Saudite abia de la finalul sezonului.

Panait a fost interimar timp de 7 etape la Al Hilal si nu a pierdut niciun meci.

El va primi 250.000 de euro din partea seicilor daca va semna in acest moment cu Al Hilal, mai scrie sursa citata.