"Cautam fotbalist care stie web design si limba engleza!" Si nu e vorba de alegerile pentru presidentia FRF

De curand, AFAN anunta ca ii este tot mai greu sa se dedice proiectelor proprii, in conditiile in care sindicatul este suprasolicitat de plangerile membrilor privind neplata salariilor sau intarzieri foarte mari de remunerare, deoarece Romania este pe locul al treilea in topul mondial al tarilor cu cluburi implicate in litigii la FIFA cu jucatorii straini, fiind intrecuta doar de Turcia si Iran.

Asa ca AFAN s-a gandit sa dea prioritate fostilor jucatori si in proiectele sale internationale. Implicati pe mai multe planuri in colaborari cu Sindicatului international al fotbalistilor (FIFPro), printre care si posibilitatea de a studia si a obtine diploma in management sportiv prin FIFPro Online Academy, in timp ce activeaza ca jucatori de fotbal profesionisti, sindicatul autohton mai da o sansa fostilor sportivi care se pricep la programare. Mai exact, li s-a cerut, daca se pricep, sa realizeze un logo si o pagina de web in cadrul proiectului, urmand sa fie remunerati corespunzator pentru acest serviciu.

"Buna ziua! Avem nevoie de un fost fotbalist care ofera servicii de grafician/web designer si cunoaste limba engleza la un nivel mediu. Daca va corespunde descrierea de mai sus sau cunoasteti pe cineva in aceasta situatie, va rugam sa ne trimiteti un mesaj privat. Multumim!", se cere in mesaj postat astazi. Este interesant de aflat ce fotbalist isi va oferi serviciile de grafician / web designer pentru acest proiect.