E oficial! Dinamo s-a despartit de un conducator, care lucra in club din 2014

Si nu e vorba de patronul Ionut Negoita sau de presedintele Alexandru David!

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Desi se credea ca managerul sportiv Ionel Danciulescu va fi primul angajat care se va desparti de Dinamo in 2018, un alt oficial a hotarat sa inceteze colaborarea cu clubul bucurestean.

Dorin Irimia, purtatorul de cuvant al clubului Dinamo, unul dintre oamenii care faceau legatura intre patronul Ionut Negoita si conducerea lui Dinamo, pe de o parte, si presa, pe de alta parte, si-a incetat colaborarea cu "ros-albii", la finalul lunii februarie.

Irimia, un jurnalist cu o activitate bogata in media si cu un master in comunicare si jurnalism la Universitatea Bucuresti, a devenit purtator de cuvant al "cainilor" in mai 2014. Atunci, el a fost delegat pentru a coordona mai eficient departament de comunicare al clubului si a-l apropia de standardul existent la nivel european.

Dupa ce s-a achitat cu brio de sarcina timp de aproape 4 ani, in conditiile in care Dinamo, in momentul venirii sale, era in plin proces de insolventa si avea imaginea grav afectata de lipsa rezultatelor si de o instrainare a fanilor, Irimia a hotarat sa accepte alte provocari in urma cu aproape doua saptamani.

Informatiile existente pana in acest moment arata ca ruptura a survenit dupa ce fostul oficial dinamovist si-a dat seama ca patronul Ionut Negoita si presedintele Alexandru David au, pe termen mediu si lung, o viziune diferita asupra pasilor de urmat pe in materie de imagine si de comunicare pentru clubul Dinamo. De asemenea, in ultimele saptamani, Irimia s-ar fi aflat in discutii cu cateva cluburi de Liga 1 si Liga 2, unde ar fi fost invitat sa se alature echipei de PR si comunicare, dar si cu o televiziune de sport pentru un post de analist sportiv pentru emisiunile tv.

Un alt oficial, despre care se spune ca din vara o va parasi pe Dinamo, este directorul sportiv Ionel Danciulescu. Din noiembrie 2013, fostul mare atacant dinamovist a ocupat pe rand functiile de team-manager, antrenor interimar, director general, pentru ca acum el sa fie director sportiv si membru al Consiliului de Administratie. Acesta ar avea o oferta clara din partea clubului CSM Poli Iasi si ar fi fost "tatonat" de FRF si LPF pentru o colaborare.